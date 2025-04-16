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 | Suat Vilgen

Meteoroloji gün verdi! Nisan yağmurları geliyor | İşte 16 Nisan hava durumu tahminleri

Türkiye, soğuk ve yer yer karlı geçen günlerin ardından ilkbahara merhaba dedi. Yurt genelinde sıcaklıklar artmaya başladı. Ancak Meteoroloji'nin raporlarına göre bu kez de nisan yağmurları ülkemizi etkisi altına almaya hazırlanıyor. Peki yağmur ne zaman yağacak? Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İşte detaylar...

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KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
16.04.2025
saat ikonu 06:53
|
GÜNCELLEME:
16.04.2025
saat ikonu 07:07

Nisan ayının başından bu yana ülke genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava dalgası ülkemizi kademeli olarak terk ediyor. Marmara ve Ege başta olmak üzere batı bölgelerden başlayarak hava sıcaklıkları artarken güneş de yüzünü göstermeye başladı. Ancak Meteoroloji'nin son hava durumu tahmin raporuna göre bu kez de Nisan yağmurları ülkemizi ziyaret etmeye hazırlanıyor!

YAĞMUR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji'nin 5 günlük raporlarına göre Türkiye genelinde yarın yağış yurdu tamamen terk edecek. Ancak yağışlı hava Cumartesi günü Karadeniz üzerinden tekrar sınırlarımızdan giriş yapacak. Pazar günü de devam etmesi beklenen ve gök gürültüleri eşliğindeki sağanak yağış dalgasının Orta ve Batı Karadeniz, İç Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji gün verdi! Nisan yağmurları geliyor | İşte 16 Nisan hava durumu tahminleri
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (16 NİSAN)

Diğer yandan Meteoroloji'nin son tahminlerine göre bugün ise yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak, Orta Karadeniz (Çorum hariç), Doğu Anadolu'nun doğusu ile Sinop, Sivas, Artvin ve Siirt çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçecek. Yağışların yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun batısında saatlerinde pus ve sis bekleniyor.

Meteoroloji gün verdi! Nisan yağmurları geliyor | İşte 16 Nisan hava durumu tahminleri

BUZLANMA VE DON OLAYLARI SÜRÜYOR

Diğer yandan sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayları bir süre daha görülmeye devam edecek. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ tehlikesi sürüyor. Buna karşın Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artmaya devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise bugün genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette bekleniyor.

Meteoroloji gün verdi! Nisan yağmurları geliyor | İşte 16 Nisan hava durumu tahminleri

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • EDİRNE 21°C Parçalı bulutlu
  • İSTANBUL 21°C Parçalı bulutlu
  • KIRKLARELİ 21°C Parçalı bulutlu
  • SAKARYA 21°C Parçalı bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • AFYON 19°C Az bulutlu
  • DENİZLİ 25°C Parçalı ve az bulutlu
  • İZMİR 24°C Parçalı ve az bulutlu
  • MUĞLA 26°C Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • ADANA 25°C Parçalı bulutlu
  • ANTALYA 25°C Az bulutlu ve açık
  • BURDUR 22°C Az bulutlu ve açık
  • HATAY 23°C Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • ANKARA 20°C Az bulutlu ve açık
  • ESKİŞEHİR 22°C Az bulutlu ve açık
  • KONYA 19°C Az bulutlu ve açık
  • NEVŞEHİR 14°C Parçalı bulutlu
Meteoroloji gün verdi! Nisan yağmurları geliyor | İşte 16 Nisan hava durumu tahminleri

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • BOLU 20°C Az bulutlu ve açık
  • KARABÜK 20°C Az bulutlu ve açık
  • SİNOP 14°C Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu
  • ZONGULDAK 15°C Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

  • AMASYA 16°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu
  • RİZE 14°C Parçalı ve çok bulutlu
  • SAMSUN 14°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu
  • TRABZON 13°C Parçalı ve çok bulutlu
Meteoroloji gün verdi! Nisan yağmurları geliyor | İşte 16 Nisan hava durumu tahminleri

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • ERZURUM 4°C Parçalı ve çok bulutlu
  • KARS 6°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
    MALATYA 16°C Parçalı bulutlu
  • VAN 7°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
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GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • ADIYAMAN 19°C Parçalı bulutlu
  • DİYARBAKIR 18°C Parçalı bulutlu
  • GAZİANTEP 18°C Parçalı bulutlu
  • MARDİN 14°C Parçalı bulutlu

Sıkça Sorulan Sorular

NİSAN YAĞMURU NE ZAMAN YAĞAR?
Nisan yağmuru, Rûmî takvime göre Nisan ayında yağan yağmurlara verilen isimdir. Nisan yağmuru, 13 Nisan'da başlayıp 12 Mayıs'a kadar devam eder. Nisan ayı halk arasında "yağmur ayı" veya "yağar ay" olarak nitelendirilir.
ETİKETLER
#Hava Durumu
#Meteoroloji
#Sağanak Yağmur
#nisan yağmurları
#Gündem
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