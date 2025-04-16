Meteoroloji gün verdi! Nisan yağmurları geliyor | İşte 16 Nisan hava durumu tahminleri

Türkiye, soğuk ve yer yer karlı geçen günlerin ardından ilkbahara merhaba dedi. Yurt genelinde sıcaklıklar artmaya başladı. Ancak Meteoroloji'nin raporlarına göre bu kez de nisan yağmurları ülkemizi etkisi altına almaya hazırlanıyor. Peki yağmur ne zaman yağacak? Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İşte detaylar...

Nisan ayının başından bu yana ülke genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava dalgası ülkemizi kademeli olarak terk ediyor. Marmara ve Ege başta olmak üzere batı bölgelerden başlayarak hava sıcaklıkları artarken güneş de yüzünü göstermeye başladı. Ancak Meteoroloji'nin son hava durumu tahmin raporuna göre bu kez de Nisan yağmurları ülkemizi ziyaret etmeye hazırlanıyor!

YAĞMUR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji'nin 5 günlük raporlarına göre Türkiye genelinde yarın yağış yurdu tamamen terk edecek. Ancak yağışlı hava Cumartesi günü Karadeniz üzerinden tekrar sınırlarımızdan giriş yapacak. Pazar günü de devam etmesi beklenen ve gök gürültüleri eşliğindeki sağanak yağış dalgasının Orta ve Batı Karadeniz, İç Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda etkili olması bekleniyor.



BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (16 NİSAN)

Diğer yandan Meteoroloji'nin son tahminlerine göre bugün ise yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak, Orta Karadeniz (Çorum hariç), Doğu Anadolu'nun doğusu ile Sinop, Sivas, Artvin ve Siirt çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçecek. Yağışların yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun batısında saatlerinde pus ve sis bekleniyor.

BUZLANMA VE DON OLAYLARI SÜRÜYOR

Diğer yandan sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayları bir süre daha görülmeye devam edecek. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ tehlikesi sürüyor. Buna karşın Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artmaya devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise bugün genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette bekleniyor.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

EDİRNE 21°C Parçalı bulutlu

İSTANBUL 21°C Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 21°C Parçalı bulutlu

SAKARYA 21°C Parçalı bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

AFYON 19°C Az bulutlu

DENİZLİ 25°C Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 24°C Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 26°C Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

ADANA 25°C Parçalı bulutlu

ANTALYA 25°C Az bulutlu ve açık

BURDUR 22°C Az bulutlu ve açık

HATAY 23°C Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ANKARA 20°C Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 22°C Az bulutlu ve açık

KONYA 19°C Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR 14°C Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

BOLU 20°C Az bulutlu ve açık

KARABÜK 20°C Az bulutlu ve açık

SİNOP 14°C Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu

ZONGULDAK 15°C Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA 16°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu

RİZE 14°C Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 14°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu

TRABZON 13°C Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ERZURUM 4°C Parçalı ve çok bulutlu

KARS 6°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

MALATYA 16°C Parçalı bulutlu

MALATYA 16°C Parçalı bulutlu VAN 7°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ADIYAMAN 19°C Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR 18°C Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 18°C Parçalı bulutlu

MARDİN 14°C Parçalı bulutlu