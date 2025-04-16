Meteoroloji gün verdi! Nisan yağmurları geliyor | İşte 16 Nisan hava durumu tahminleri

Türkiye, soğuk ve yer yer karlı geçen günlerin ardından ilkbahara merhaba dedi. Yurt genelinde sıcaklıklar artmaya başladı. Ancak Meteoroloji'nin raporlarına göre bu kez de nisan yağmurları ülkemizi etkisi altına almaya hazırlanıyor. Peki yağmur ne zaman yağacak? Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İşte detaylar...
Nisan ayının başından bu yana ülke genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava dalgası ülkemizi kademeli olarak terk ediyor. Marmara ve Ege başta olmak üzere batı bölgelerden başlayarak hava sıcaklıkları artarken güneş de yüzünü göstermeye başladı. Ancak Meteoroloji'nin son hava durumu tahmin raporuna göre bu kez de Nisan yağmurları ülkemizi ziyaret etmeye hazırlanıyor!
Meteoroloji'nin 5 günlük raporlarına göre Türkiye genelinde yarın yağış yurdu tamamen terk edecek. Ancak yağışlı hava Cumartesi günü Karadeniz üzerinden tekrar sınırlarımızdan giriş yapacak. Pazar günü de devam etmesi beklenen ve gök gürültüleri eşliğindeki sağanak yağış dalgasının Orta ve Batı Karadeniz, İç Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda etkili olması bekleniyor.
Diğer yandan Meteoroloji'nin son tahminlerine göre bugün ise yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak, Orta Karadeniz (Çorum hariç), Doğu Anadolu'nun doğusu ile Sinop, Sivas, Artvin ve Siirt çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçecek. Yağışların yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun batısında saatlerinde pus ve sis bekleniyor.
Diğer yandan sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayları bir süre daha görülmeye devam edecek. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ tehlikesi sürüyor. Buna karşın Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artmaya devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise bugün genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette bekleniyor.