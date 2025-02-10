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Meteoroloji gün vererek uyardı! 50 il için kar yağışı alarmı: İşte kar beklenen şehirler
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 | Özge Sönmez

Meteoroloji gün vererek uyardı! 50 il için kar yağışı alarmı: İşte kar beklenen şehirler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Yurdun büyük kısmında kar yağışının etkili olacağını gösteren raporda 50 il için uyarılar yapıldı. İşte çarşamba günü beyaza bürünecek iller...

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Meteoroloji gün vererek uyardı! 50 il için kar yağışı alarmı: İşte kar beklenen şehirler
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
10.02.2025
saat ikonu 08:16
|
GÜNCELLEME:
10.02.2025
saat ikonu 08:21

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu paylaştı. Yapılan değerlendirmelere göre, yurdun büyük kısmında kar yağışı etkili olacak. Çarşamba günü başlayacak olan kar yağışı tam 50 ilde etkisini gösterecek.  İstanbul ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 50 il için uzman isimler de peş peşe uyarılarda bulundu.  İşte çarşamba günü beyaza bürünecek iller...

 

AKOM BUGÜN VE YARIN İÇİN UYARDI 

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisini sürdürdüğü megakente bugün ve yarın için karla karışık yağmur uyarısında bulundu. 

 

 

50 İL İÇİN KAR ALARMI VERİLDİ

 İşte hava sıcaklıklarının düşeceği ve yoğun kar yağışının etkili olacağı 50 il: 

- İstanbul
- Yalova
- Balıkesir
- Manisa
- Kocaeli
- Bursa
- Bilecik
- Kütahya
- Uşak
- Düzce
- Sakarya
- Eskişehir
- Afyonkarahisar
- Karaman
- Zonguldak
- Bolu
- Bartın
- Ankara
- Aksaray
- Niğde
- Nevşehir
- Kırşehir
- Kayseri
- Yozgat
- Çorum
- Kastamonu
- Amasya
- Karabük
- Sivas
- Tokat
- Adıyaman
- Gaziantep
- Malatya
- Mardin
- Diyarbakır
- Elazığ
- Bingöl
- Tunceli
- Erzincan
- Gümüşhane
- Bayburt
- Şırnak
- Bitlis
- Muş
- Ağrı
- Kars

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