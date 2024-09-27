Meteoroloji gün vererek uyardı! İstanbul'da sıcaklıklar 15 derece birden düşecek: Kış erken geliyor

27 Eylül 2024 15:14 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 15:16

Eylül ayında yazdan kalma günler yaşasak da yeni haftayla birlikte soğuk hava etkisini göstermeye başlayacak. İstanbul'da hafta sonu 33 dereceye kadar çıkacak olan sıcaklıklar pazartesi günü 15 derece birden düşecek. Ülkenin batısı sağanakla haftaya başlarken, doğusunda güneşli hava hakim olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hafta için hava tahmin raporunu yayımladı. Yaz aylarında kavurucu sıcakların hakim olduğu Türkiye​'de eylül ayında da sıcaklıklar yazı aratmıyor. Sıcaklıklar bazı bölgelerde 40 dereceye kadar çıktı. Hafta sonu da sıcaklıklar gittikçe artacak. Fakat yazdan kalma günler yeni haftayla birlikte ülkeyi terk edecek.

İSTANBUL​'DA HAVA SICAKLIKLARI ANİDEN DÜŞECEK

Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava, İstanbul başta olmak üzere birçok ilde etkisini gösterecek. İstanbul'da hafta sonu 33 derecelere kadar çıkan sıcaklıklar 15 dereceye kadar düşecek. Edirne, İstanbul ve Bursa’da olmak üzere birçok ilde sağanak yağış​ etkili olacak.

METEOROLOJİ BU BÖLGELERİ UYARDI

Pazartesi gününden itibaren Ege​, Marmara, İç Anadolu, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz'de sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize’nin iç kesimleri ile Artvin'in kuzeyinde yerel sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın doğusu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve sis görülebilir.