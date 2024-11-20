Meteoroloji gün vererek uyardı! Kar ve soğuk kapıya dayandı | 20 Kasım hava durumu 

20 Kasım 2024 07:10 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 09:12

Meteoroloji hava durumu raporunu yayımladı. Tahminlere göre yurt genelinde bugün az bulutlu veya açık bir hava hakim olacak. Ancak soğuk, yağmur ve kar çok yakınımızda! Peki kar ne zaman ve nereye yağacak, işte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü​, son hava durumu​ tahmin raporlarını yayımladı. Buna göre ülke genelinde birçok bölgede güneş yüzünü gösteriyor. Ancak yeni bir yağışlı ve soğuk hava dalgası​ da yurdu etkisi altına almaya hazırlanıyor. Yağışların sıcaklık düşüşleriyle birlikte yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Peki kar ne zaman ve nereye yağacak? Yurtta bugün hava durumu nasıl olacak? İşte detaylar.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (20 KASIM HAVA DURUMU)

Bugün yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Kıyı Ege, Batı ve Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevrelerinde yağmur ve sağanak görülecek. Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgar, güneyden saatte 40-60 km hızla esecek. Hava Sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 3-5 derece artış gösterecek, diğer bölgelerde isedeğişiklik yok. Rüzgar bugün güneyden hafif ve orta kuvvette, yer yer kuvvetli esecek.

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji'nin verilerine göre Türkiye'nin perşembe günü yeni bir soğuk ve yağışlı hava dalgasının etkisi altına girmesi bekleniyor. Yurdun birçok noktasında kar yağışı​ görülecek. Marmara'da, Ege'de, Batı Akdeniz'de, Karadeniz'de, İç Anadolu'da yağış​ alarmı var. İstanbul'da 21 Kasım'da 15 kilogram yağış, 23 Kasım'da Cumartesi günü 35 kilogram yağış bekleniyor. Sıkı sağanaklar, su baskınları, sele karşı dikkatli olunması gerekiyor. Kar yağışı ise yüksek kesimlerde görülecek.

KAR YAĞIŞININ ETKİLİ OLACAĞI İLLER

İç Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'deki düşen sıcaklıkların kar getirme ihtimali bir hayli yüksek. Bursa, Bilecik, Yalova, Kütahya, Eskişehir, Ankara, İç Anadolu'nun geneli ile Orta ve Batı Karadeniz kar yağışı ile tanışabilir ve bu bölgeler beyaz örtü ile kaplanabilir.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

İstanbul'da ani soğuma ile birlikte kar yağışı ihtimali artsa da bunu ancak kentin yüksek kesimlerinde kısmen görmek mümkün olacak.

Kent genelinde yağmurun etkili olması bekleniyor. 24 Kasım itibarıyla soğuk hava sistemi İstanbul'u terk edecek.