Meteoroloji Genel Müdürlüğü 29 Nisan Çarşamba günü için güncel hava durumu raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre, bugün yurdun büyük kısmında bahar havası yaşanacak. Yurdun batısı yazdan kalma günler yaşarken doğu illerinde de sağanak yağış etkisini arttıracak. Doğu Anadolu’nun doğusu (Ardahan ve Iğdır hariç), Antalya’nın iç kesimleri, Isparta'nın doğusu, Mersin'in iç kesimleri, Adana ve Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın batısı, Kastamonu'nun güneyi, Çankırı'nın doğusu, Çorum'un batısı, Yozgat, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Bingöl, Batman, Siirt ve Mardin çevreleri, Diyarbakır'ın doğusunun sağanak etkili olacak.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Meteoroloji gün vererek uyardı! Mayıs ayında kar sürprizi: Sağanak ve kar yağışı geliyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Nisan Çarşamba günü ve takip eden günlerde Türkiye genelinde beklenen hava durumunu duyurdu. 29 Nisan Çarşamba günü yurdun büyük kısmında bahar havası yaşanacak, batısı yazdan kalma günler geçirirken doğu illerinde sağanak yağışlar etkisini artıracak. Cuma günü yazdan kalma günlere sağanak molası verilecek, hava sıcaklıkları düşecek ve yurdun tamamında sağanak yağış günlerce devam edecek. Pazar günü Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak'ta kar yağışı görülecek. Doğu Anadolu'nun doğusu (Ardahan ve Iğdır hariç) ile birçok il ve çevresinde sağanak etkili olacak.

CUMA GÜNÜ SAĞANAK GELİYOR

Meteoroloji cuma günü için ise alarm verdi. Yazdan kalma günlere sağanak molası verilecek. Hava sıcaklıklarında düşüş görülürken, yurdun tamamında sağanak yağış günlerce devam edecek.

PAZAR GÜNÜ 3 İLE KAR YAĞIŞI GELİYOR

1 Mayıs Cuma günü başlayacak olan sağanak yağış tüm yurda yayılacak. Pazar gününe kadar devam edecek. Bazı illerde ise sağanak kar yağışına dönecek. Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşakta pazar günü kar yağışı görülecek.

29 NİSAN ÇARŞAMBA GÜNCEL HAVA DURUMU

Bölge İl Sıcaklık (°C) Durum MARMARA ÇANAKKALE - , 23 Parçalı ve az bulutlu EDİRNE - , 23 Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL - , 18 Parçalı ve az bulutlu SAKARYA - , 19 Parçalı ve az bulutlu EGE A.KARAHİSAR - , 21 Parçalı ve az bulutlu DENİZLİ - , 27 Parçalı bulutlu İZMİR - , 25 Parçalı ve az bulutlu MUĞLA - , 26 Parçalı bulutlu AKDENİZ ADANA - , 28 Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA - , 23 Parçalı zamanla çok bulutlu, iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı BURDUR - , 25 Parçalı zamanla çok bulutlu HATAY - , 24 Parçalı zamanla çok bulutlu ISPARTA - , 25 Parçalı zamanla çok bulutlu İÇ ANADOLU ANKARA - , 21 Parçalı zamanla çok bulutlu ÇANKIRI - , 21 Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ESKİŞEHİR - , 20 Parçalı zamanla çok bulutlu KONYA - , 22 Parçalı zamanla çok bulutlu YOZGAT - , 21 Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı BATI KARADENİZ BOLU - , 19 Parçalı bulutlu DÜZCE - , 20 Parçalı bulutlu KASTAMONU - , 15 Parçalı bulutlu, öğleden sonra doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ZONGULDAK - , 15 Parçalı bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ AMASYA - , 22 Parçalı bulutlu RİZE - , 14 Parçalı yer yer çok bulutlu SAMSUN - , 14 Parçalı bulutlu TRABZON - , 13 Parçalı yer yer çok bulutlu DOĞU ANADOLU ERZURUM - , 15 Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı KARS - , 14 Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA - , 24 Parçalı bulutlu VAN - , 13 Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. GÜNEYDOĞU ANADOLU DİYARBAKIR - , 24 Parçalı zamanla çok bulutlu, doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MARDİN - , 18 Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı SİİRT - , 21 Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı ŞANLIURFA - , 28 Parçalı bulutlu

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, Antalya’nın iç kesimleri ile Isparta'nın doğusu, Mersin'in iç kesimleri, Adana, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Niğde çevreleri ile Çankırı'nın doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, Öğleden sonra Kastamonu'nun güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Çorum'un batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu (Ardahan ve Iğdır haric) ile Bingöl çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Van’ın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra Batman, Siirt ve Mardin çevreleri ile Diyarbakır'ın doğu ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

