Meteoroloji gün vererek uyardı! Mayıs ayında kar sürprizi: Sağanak ve kar yağışı geliyor

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 29 Nisan Çarşamba günü için güncel hava durumu raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre, bugün yurdun büyük kısmında bahar havası yaşanacak. Yurdun batısı yazdan kalma günler yaşarken doğu illerinde de sağanak yağış etkisini arttıracak. Doğu Anadolu’nun doğusu (Ardahan ve Iğdır hariç), Antalya’nın iç kesimleri, Isparta'nın doğusu, Mersin'in iç kesimleri, Adana ve Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın batısı, Kastamonu'nun güneyi, Çankırı'nın doğusu, Çorum'un batısı, Yozgat, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Bingöl, Batman, Siirt ve Mardin çevreleri, Diyarbakır'ın doğusunun sağanak etkili olacak.
Meteoroloji cuma günü için ise alarm verdi. Yazdan kalma günlere sağanak molası verilecek. Hava sıcaklıklarında düşüş görülürken, yurdun tamamında sağanak yağış günlerce devam edecek.
1 Mayıs Cuma günü başlayacak olan sağanak yağış tüm yurda yayılacak. Pazar gününe kadar devam edecek. Bazı illerde ise sağanak kar yağışına dönecek. Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşakta pazar günü kar yağışı görülecek.
|Bölge
|İl
|Sıcaklık (°C)
|Durum
|MARMARA
|ÇANAKKALE
|- , 23
|Parçalı ve az bulutlu
|EDİRNE
|- , 23
|Parçalı ve az bulutlu
|İSTANBUL
|- , 18
|Parçalı ve az bulutlu
|SAKARYA
|- , 19
|Parçalı ve az bulutlu
|EGE
|A.KARAHİSAR
|- , 21
|Parçalı ve az bulutlu
|DENİZLİ
|- , 27
|Parçalı bulutlu
|İZMİR
|- , 25
|Parçalı ve az bulutlu
|MUĞLA
|- , 26
|Parçalı bulutlu
|AKDENİZ
|ADANA
|- , 28
|Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|ANTALYA
|- , 23
|Parçalı zamanla çok bulutlu, iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|BURDUR
|- , 25
|Parçalı zamanla çok bulutlu
|HATAY
|- , 24
|Parçalı zamanla çok bulutlu
|ISPARTA
|- , 25
|Parçalı zamanla çok bulutlu
|İÇ ANADOLU
|ANKARA
|- , 21
|Parçalı zamanla çok bulutlu
|ÇANKIRI
|- , 21
|Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|ESKİŞEHİR
|- , 20
|Parçalı zamanla çok bulutlu
|KONYA
|- , 22
|Parçalı zamanla çok bulutlu
|YOZGAT
|- , 21
|Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|BATI KARADENİZ
|BOLU
|- , 19
|Parçalı bulutlu
|DÜZCE
|- , 20
|Parçalı bulutlu
|KASTAMONU
|- , 15
|Parçalı bulutlu, öğleden sonra doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|ZONGULDAK
|- , 15
|Parçalı bulutlu
|ORTA ve DOĞU KARADENİZ
|AMASYA
|- , 22
|Parçalı bulutlu
|RİZE
|- , 14
|Parçalı yer yer çok bulutlu
|SAMSUN
|- , 14
|Parçalı bulutlu
|TRABZON
|- , 13
|Parçalı yer yer çok bulutlu
|DOĞU ANADOLU
|ERZURUM
|- , 15
|Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
|KARS
|- , 14
|Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
|MALATYA
|- , 24
|Parçalı bulutlu
|VAN
|- , 13
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
|GÜNEYDOĞU ANADOLU
|DİYARBAKIR
|- , 24
|Parçalı zamanla çok bulutlu, doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|MARDİN
|- , 18
|Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
|SİİRT
|- , 21
|Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
|ŞANLIURFA
|- , 28
|Parçalı bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 27°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 26°C
Parçalı bulutlu
Parçalı zamanla çok bulutlu, Antalya’nın iç kesimleri ile Isparta'nın doğusu, Mersin'in iç kesimleri, Adana, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 28°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 23°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 25°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
HATAY °C, 24°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Niğde çevreleri ile Çankırı'nın doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 21°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 21°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
KONYA °C, 22°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
Parçalı bulutlu, Öğleden sonra Kastamonu'nun güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 19°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 20°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 15°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı bulutlu
Parçalı yer yer çok bulutlu, Çorum'un batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 22°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 14°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 13°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu (Ardahan ve Iğdır haric) ile Bingöl çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Van’ın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra Batman, Siirt ve Mardin çevreleri ile Diyarbakır'ın doğu ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 24°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN °C, 18°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 21°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 28°C
Parçalı bulutlu