Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Meteoroloji gün vererek uyardı! Mayıs ayında kar sürprizi: Sağanak ve kar yağışı geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, bugün yurdun büyük kısmında güneş yüzünü gösterecek, bazı iç ve doğu illerinde ise kuvvetli sağanak etkili olacak. Yapılan değerlendirmede cuma günü için de alarm verildi. Cuma günü başlayan sağanak tüm yurda yayılacak, pazar günü bazı illerde ise kar yağışı etkili olacak. İşte güncel

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
29.04.2026
saat ikonu 07:39
|
GÜNCELLEME:
29.04.2026
saat ikonu 07:44

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 29 Nisan Çarşamba günü için güncel hava durumu raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre, bugün yurdun büyük kısmında bahar havası yaşanacak. Yurdun batısı yazdan kalma günler yaşarken doğu illerinde de sağanak yağış etkisini arttıracak. Doğu Anadolu’nun doğusu (Ardahan ve Iğdır hariç), Antalya’nın iç kesimleri, Isparta'nın doğusu, Mersin'in iç kesimleri, Adana ve Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın batısı, Kastamonu'nun güneyi, Çankırı'nın doğusu, Çorum'un batısı, Yozgat, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Bingöl, Batman, Siirt ve Mardin çevreleri, Diyarbakır'ın doğusunun sağanak etkili olacak.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Nisan Çarşamba günü ve takip eden günlerde Türkiye genelinde beklenen hava durumunu duyurdu.
29 Nisan Çarşamba günü yurdun büyük kısmında bahar havası yaşanacak, batısı yazdan kalma günler geçirirken doğu illerinde sağanak yağışlar etkisini artıracak.
Cuma günü yazdan kalma günlere sağanak molası verilecek, hava sıcaklıkları düşecek ve yurdun tamamında sağanak yağış günlerce devam edecek.
Pazar günü Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak'ta kar yağışı görülecek.
Doğu Anadolu'nun doğusu (Ardahan ve Iğdır hariç) ile birçok il ve çevresinde sağanak etkili olacak.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
CUMA GÜNÜ SAĞANAK GELİYOR

Meteoroloji cuma günü için ise alarm verdi. Yazdan kalma günlere sağanak molası verilecek. Hava sıcaklıklarında düşüş görülürken, yurdun tamamında sağanak yağış günlerce devam edecek.

PAZAR GÜNÜ 3 İLE KAR YAĞIŞI GELİYOR

1 Mayıs Cuma günü başlayacak olan sağanak yağış tüm yurda yayılacak. Pazar gününe kadar devam edecek. Bazı illerde ise sağanak kar yağışına dönecek. Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşakta pazar günü kar yağışı görülecek.

29 NİSAN ÇARŞAMBA GÜNCEL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 27°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 26°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, Antalya’nın iç kesimleri ile Isparta'nın doğusu, Mersin'in iç kesimleri, Adana, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 23°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 25°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

HATAY °C, 24°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Niğde çevreleri ile Çankırı'nın doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 21°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 21°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

KONYA °C, 22°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, Öğleden sonra Kastamonu'nun güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 19°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 20°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 15°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Çorum'un batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 22°C
Parçalı bulutlu

RİZE °C, 14°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 14°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 13°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu (Ardahan ve Iğdır haric) ile Bingöl çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Van’ın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra Batman, Siirt ve Mardin çevreleri ile Diyarbakır'ın doğu ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 24°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 18°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 21°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 28°C
Parçalı bulutlu

ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.