Meteoroloji güncel hava durumu raporunu yayımladı! Bugün hava nasıl olacak?

19 Kasım 2024 07:18 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 07:20

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bazı bölgelerde yağışlar etkili olacak. İşte detaylar...

Hava durumu​ raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlandı. Türkiye​ soğuk kış mevsimine doğru yavaş yavaş yol alırken yurdun büyük bölümünde sıcaklıklar önemli ölçüde geriledi. Yüksek bölgelerde kar​ yağışları da görülmeye başlarken, bazı bölgelerimiz ise görece daha ılık bir mevsim geçişi yaşıyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Son değerlendirmelere göre Türkiye genelinde bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Zonguldak, Bartın, Sinop, Karabük, Kastamonu, Hatay çevreleri; ayrıca Antalya'nın doğu, Mersin'in batı ilçelerinde yağmur​ görülecek. Genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar bekleniyor.

ÖNCE GÜNEŞ SONRA YAĞIMUR VE SOĞUK

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Mevcut sıcaklıklar devam edecek. Yarın yurdun büyük bölümünde güneşli hava yüzünü gösterecek. Ancak perşembe gününden başlayarak soğuk ve yağışlı hava dalgası yurda giriş yapacak.

Rüzgar, genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Marmara’da ise kuzey yönlerden rüzgar etkili olacak.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA: Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.

Bursa: 16°C, parçalı bulutlu

Edirne: 15°C, parçalı bulutlu

İstanbul: 14°C, parçalı bulutlu

Kocaeli: 16°C, parçalı bulutlu

EGE: Bölge genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim.

Afyonkarahisar: 13°C, parçalı bulutlu

Denizli: 17°C, parçalı bulutlu

İzmir: 17°C, parçalı bulutlu

Manisa: 17°C, parçalı bulutlu

AKDENİZ: Parçalı ve çok bulutlu; Hatay, Antalya'nın doğu ve Mersin'in batı ilçelerinde sağanak yağışlar görülebilir.

Adana: 20°C, parçalı bulutlu

Antalya: 20°C, doğu ilçeleri sağanak yağışlı

Hatay: 17°C, gök gürültülü sağanak yağışlı

Mersin: 20°C, batı ilçeleri sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor.

Ankara: 11°C, parçalı ve çok bulutlu

Eskişehir: 12°C, parçalı ve çok bulutlu

Kayseri: 13°C, parçalı ve çok bulutlu

Konya: 12°C, parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu; Zonguldak, Bartın, Sinop, Karabük ve Kastamonu’da yağış görülebilir.

Bolu: 13°C, parçalı ve çok bulutlu

Düzce: 15°C, parçalı ve çok bulutlu

Kastamonu: 12°C, ilk saatlerde yağışlı

Zonguldak: 14°C, ilk saatlerde yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Bölge genelinde yağışlı hava etkili. Doğu Karadeniz'in yükseklerinde kar yağışı bekleniyor.

Amasya: 14°C, ilk saatlerde yağışlı

Samsun: 17°C, aralıklı sağanak yağışlı

Tokat: 12°C, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

Trabzon: 16°C, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde yağış var. Yüksek kesimlerde kar etkili olabilir.

Erzurum: 7°C, aralıklı karla karışık yağmur ve kar

Kars: 7°C, aralıklı karla karışık yağmur ve kar

Malatya: 12°C, parçalı bulutlu

Van: 10°C, aralıklı karla karışık yağmur ve kar

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu; doğu kesimlerde öğle saatlerinde hafif sağanak yağış bekleniyor.

Diyarbakır: 15°C, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

Gaziantep: 15°C, parçalı bulutlu

Siirt: 16°C, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

Şanlıurfa: 17°C, doğusu sağanak yağışlı

Hava durumunu takipte kalın ve gerekli önlemleri almayı unutmayın.