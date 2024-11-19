Meteoroloji güncel hava durumu raporunu yayımladı! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bazı bölgelerde yağışlar etkili olacak. İşte detaylar...
Hava durumu raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlandı. Türkiye soğuk kış mevsimine doğru yavaş yavaş yol alırken yurdun büyük bölümünde sıcaklıklar önemli ölçüde geriledi. Yüksek bölgelerde kar yağışları da görülmeye başlarken, bazı bölgelerimiz ise görece daha ılık bir mevsim geçişi yaşıyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Son değerlendirmelere göre Türkiye genelinde bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Zonguldak, Bartın, Sinop, Karabük, Kastamonu, Hatay çevreleri; ayrıca Antalya'nın doğu, Mersin'in batı ilçelerinde yağmur görülecek. Genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar bekleniyor.
ÖNCE GÜNEŞ SONRA YAĞIMUR VE SOĞUK
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Mevcut sıcaklıklar devam edecek. Yarın yurdun büyük bölümünde güneşli hava yüzünü gösterecek. Ancak perşembe gününden başlayarak soğuk ve yağışlı hava dalgası yurda giriş yapacak.
Rüzgar, genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Marmara’da ise kuzey yönlerden rüzgar etkili olacak.
BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
MARMARA: Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.
- Bursa: 16°C, parçalı bulutlu
- Edirne: 15°C, parçalı bulutlu
- İstanbul: 14°C, parçalı bulutlu
- Kocaeli: 16°C, parçalı bulutlu
EGE: Bölge genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim.
- Afyonkarahisar: 13°C, parçalı bulutlu
- Denizli: 17°C, parçalı bulutlu
- İzmir: 17°C, parçalı bulutlu
- Manisa: 17°C, parçalı bulutlu
AKDENİZ: Parçalı ve çok bulutlu; Hatay, Antalya'nın doğu ve Mersin'in batı ilçelerinde sağanak yağışlar görülebilir.
- Adana: 20°C, parçalı bulutlu
- Antalya: 20°C, doğu ilçeleri sağanak yağışlı
- Hatay: 17°C, gök gürültülü sağanak yağışlı
- Mersin: 20°C, batı ilçeleri sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor.
- Ankara: 11°C, parçalı ve çok bulutlu
- Eskişehir: 12°C, parçalı ve çok bulutlu
- Kayseri: 13°C, parçalı ve çok bulutlu
- Konya: 12°C, parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu; Zonguldak, Bartın, Sinop, Karabük ve Kastamonu’da yağış görülebilir.
- Bolu: 13°C, parçalı ve çok bulutlu
- Düzce: 15°C, parçalı ve çok bulutlu
- Kastamonu: 12°C, ilk saatlerde yağışlı
- Zonguldak: 14°C, ilk saatlerde yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Bölge genelinde yağışlı hava etkili. Doğu Karadeniz'in yükseklerinde kar yağışı bekleniyor.
- Amasya: 14°C, ilk saatlerde yağışlı
- Samsun: 17°C, aralıklı sağanak yağışlı
- Tokat: 12°C, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
- Trabzon: 16°C, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde yağış var. Yüksek kesimlerde kar etkili olabilir.
- Erzurum: 7°C, aralıklı karla karışık yağmur ve kar
- Kars: 7°C, aralıklı karla karışık yağmur ve kar
- Malatya: 12°C, parçalı bulutlu
- Van: 10°C, aralıklı karla karışık yağmur ve kar
GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu; doğu kesimlerde öğle saatlerinde hafif sağanak yağış bekleniyor.
- Diyarbakır: 15°C, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
- Gaziantep: 15°C, parçalı bulutlu
- Siirt: 16°C, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
- Şanlıurfa: 17°C, doğusu sağanak yağışlı
Hava durumunu takipte kalın ve gerekli önlemleri almayı unutmayın.