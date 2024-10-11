Meteoroloji hafta sonu haritalarını yayımladı: Hava durumuna bakmadan plan yapmayın, birden çıkıp birden inecek!

11 Ekim 2024 06:34 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 06:42

Meteoroloji 11 Ekim Cuma günü hava durumu raporunu yayımladı. Haritalara göre bu hafta sonuna kadar yükselerek cuma günü mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklar birden aşağı düşecek. Ülkenin batısı yağışlı ve puslu bir havanın etkisi altına girecek. İşte hafta sonu hava sıcaklıkları...

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Türkiye​ geneli ekim​ ayını mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklıklarla geçiriyor. Ara ara geçiş yapan yağışlar sonbaharı hatırlatsa da genellikle yazdan kalma günler yaşanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 11 Ekim Cuma ve hafta sonu haritalarını yayımladı. Birden çıkan sıcaklıkların birden düşmesi söz konusu. Haritalara bakmadan plan yapmayın.

CUMA GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Cuma günü ülkenin batı ve kuzey kesimleri puslu ve karanlık bir sabah saatleri geçirebilir. Son tahminlere göre Doğu Karadeniz ve Doğu Akdeniz zaman zaman yağmur geçişleri altında kalacak. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde etkisini hissettirmesi bekleniyor.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Cumartesi gününden itibaren yağışların yeniden yurda giriş yapması bekleniyor. Batı bölgesi sağanak yağışlı günler yaşayacak. Hava sıcaklıklarının sonbahara uygun mevsim normallerine yaklaşacağı öngörülüyor. 3-4 derece hava sıcaklıklarının düşmesiyle pazar günü de hafif rüzgarlı ve yağışlı bir gün geçebilir..

İL İL CUMA GÜNÜ HAVA DURUMU​

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinin kuzeyinde pus, yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 32°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 31°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Mersin'in kuzey, Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C

Parçalı ve yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 29°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 28°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey ve iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Ardahan, Kars ve Erzurum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık