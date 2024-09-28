Meteoroloji hafta sonu hava raporunu yayımladı: Gün belli oldu, bir gecede sonbahar gelecek
Türkiye geneli biraz sisli ancak genel olarak mevsim normallerinin de üzerinde sıcak bir hafta sonu geçirecek. Yaza özlemin giderileceği bir hafta sonunun hemen ardından bir gecede sonbahar gelecek. Sıcaklıkların 10 dereceye kadar üşmesi bekleniyor. İşte il il 28 Eylül Cumartesi hava durumu...
Türkiye sonbahar havasıyla başladığı eylül ayının son hafta sonuna yazı hatırlatan sıcaklıklarla giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı 28-29 Eylül hava durumu raporlarına göre güneş altında terleten, yazı hatırlatan bunaltıcı bir sıcak yaşanacak. Ancak pazar gecesi her şey birden değişecek. Kuvvetli fırtına ve sağanak yağışlarla tam bir sonbahar havası yaşanacak. Sıcaklığın da 10 derece düşmesiyle ceketler ve montlar dolaplardan çıkacak.
SİSLİ VE PUSLU BİR SABAHA UYANILACAK ÖĞLEN SICAK ETKİLİ
Cumartesi gününe ülkenin özellikle kuzey kesimleri sis ve pus etkisiyle giriş yapacak. Güneyli yönlerden hafif esen rüzgarlar ve mevsim normalleri üzerindeki sıcaklıklar sayesinde yazı hatırlatan hafta sonu yaşanacak.
HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
EDİRNE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
KOCAELİ °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ESKİŞEHİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
KONYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
YOZGAT °C, 25°C
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
BOLU °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
DÜZCE °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
SİNOP °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
AMASYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ARTVİN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ERZURUM °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
KARS °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
MALATYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık