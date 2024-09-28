Meteoroloji hafta sonu hava raporunu yayımladı: Gün belli oldu, bir gecede sonbahar gelecek

28 Eylül 2024 06:54 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 07:20

Türkiye geneli biraz sisli ancak genel olarak mevsim normallerinin de üzerinde sıcak bir hafta sonu geçirecek. Yaza özlemin giderileceği bir hafta sonunun hemen ardından bir gecede sonbahar gelecek. Sıcaklıkların 10 dereceye kadar üşmesi bekleniyor. İşte il il 28 Eylül Cumartesi hava durumu...

Kahve bu 6 yiyecek ve içeceğin baş düşmanı! Asla birlikte tüketmeyin

Kahve bu 6 yiyecek ve içeceğin baş düşmanı! Asla birlikte tüketmeyin

Naci Görür deprem konusunda bu sefer de Kütahya'yı uyardı: Diri faylar konsantre olmuş vaziyette

Naci Görür deprem konusunda bu sefer de Kütahya'yı uyardı: Diri faylar konsantre olmuş vaziyette

Türkiye​ sonbahar havasıyla başladığı eylül​ ayının son hafta sonuna yazı hatırlatan sıcaklıklarla giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı 28-29 Eylül hava durumu​ raporlarına göre güneş altında terleten, yazı hatırlatan bunaltıcı bir sıcak yaşanacak. Ancak pazar gecesi her şey birden değişecek. Kuvvetli fırtına​ ve sağanak yağışlarla tam bir sonbahar havası yaşanacak. Sıcaklığın da 10 derece düşmesiyle ceketler ve montlar dolaplardan çıkacak.

SİSLİ VE PUSLU BİR SABAHA UYANILACAK ÖĞLEN SICAK ETKİLİ

Cumartesi gününe ülkenin özellikle kuzey kesimleri sis ve pus etkisiyle giriş yapacak. Güneyli yönlerden hafif esen rüzgarlar ve mevsim normalleri üzerindeki sıcaklıklar sayesinde yazı hatırlatan hafta sonu yaşanacak.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

EDİRNE °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

KOCAELİ °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

KONYA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 25°C

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

DÜZCE °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

SİNOP °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ARTVİN °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

KARS °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

MALATYA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık