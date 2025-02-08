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 | Banu Iriç

Meteoroloji haritaları paylaştı: İstanbul'da kar ve dondurucu soğuk ne kadar sürecek?

Kışın en sert yüzü kendini göstermeye devam ediyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, kar, fırtına ve aşırı soğuk hava dalgası önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürecek. İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde yağışlar aralıksız devam ederken, doğu bölgelerde çığ, buzlanma ve don tehlikesi alarm seviyesine ulaştı. İşte bölgelere göre hafta sonu hava durumu...

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Meteoroloji haritaları paylaştı: İstanbul'da kar ve dondurucu soğuk ne kadar sürecek?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
08.02.2025
saat ikonu 06:49
|
GÜNCELLEME:
08.02.2025
saat ikonu 06:54

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden peş peşe kar, fırtına ve çığ uyarıları geldi! Türkiye genelinde hava sıcaklıkları hızla düşerken, birçok bölgede yoğun yağış, buzlanma ve don olayları bekleniyor. Özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi nedeniyle vatandaşların dikkatli olması istendi.

YOĞUN YAĞIŞ VE KAR UYARISI

Marmara, İç Anadolu, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu ve Güneydoğu’da birçok bölge aralıklı yağışlı geçecek. Kıyılarda yağmur etkili olurken, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus görüş mesafesini düşürecek, sürücüler için büyük risk oluşturacak.

FIRTINA VE KUVVETLİ RÜZGAR DONDURACAK

Özellikle Marmara ve Kıyı Ege’de fırtına alarmı verildi! Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 40-70 km/sa hızla esmesi bekleniyor. Meteoroloji, çatı uçmaları, ağaç devrilmesi ve deniz ulaşımında aksamalara karşı uyardı.

İSTANBUL'DA YAĞIŞLAR NE KADAR SÜRECEK?

İstanbul’da kar yağışı kenti hafif şekilde beyaza bürüse de Sibirya soğukları dondurucu etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, önümüzdeki günlerde de karla karışık sağanak yağışların aralıksız devam etmesi bekleniyor.

Hafta sonu sağanak yağış etkili olurken, hafta içinde karla karışık yağmur kapıda. Soğuk hava dalgası nedeniyle hissedilen sıcaklıkların sıfırın altına düşebileceği belirtilirken, yetkililer vatandaşları buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı uyardı. İstanbul kışı iliklerine kadar hissederken, kentte yağış ve soğuk hava etkisini sürdürecek.

 

 

METEOROLOJİ'DEN UYARILAR

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ riski en üst seviyeye çıktı. Yoğun kar birikmesi nedeniyle dağlık bölgelerde yaşayan vatandaşların kritik önlemler alması gerekiyor.
Özellikle iç ve doğu bölgelerde don ve buzlanma olaylarının etkisini artıracağı belirtilirken, gece saatlerinde sıcaklıklar sıfırın altına düşecek. Araç sürücülerine dikkatli olmaları, zincir bulundurmaları ve yola çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmeleri önerildi.

MARMARA: Çok bulutlu, güney ve doğu kesimlerinde yağmur, yükseklerde karla karışık yağmur bekleniyor. Rüzgar kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esecek. Buzlanma ve don riski var.

EGE: Kuzey ve doğusu yer yer çok bulutlu, diğer kesimler parçalı az bulutlu. Kıyı kesimlerde rüzgar kuvvetli esecek, iç kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor.

AKDENİZ: Parçalı ve az bulutlu. Göller Yöresi ve Toroslar'da buzlanma ve don riski mevcut.

İÇ ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, doğusunda hafif kar yağışı bekleniyor. Bölgede buzlanma ve don riski yüksek.

BATI KARADENİZ: Çok bulutlu, Karabük hariç bölgenin genelinde yağış var. Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülecek. Buzlanma ve don riski mevcut.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Kıyılar yağmurlu, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Buzlanma, don ve çığ tehlikesine karşı dikkatli olunmalı.

DOĞU ANADOLU: Doğu kesimlerinde hafif kar yağışı, bölge genelinde buzlanma, don, sis ve pus bekleniyor. Yüksek eğimli yamaçlarda çığ riski var.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinde hafif yağmur görülecek. Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus etkili olacak.

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