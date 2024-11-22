Meteoroloji hava durumu raporu yayımlandı! Kuvvetli yağış, sel baskını ve rüzgar uyarısı

22 Kasım 2024 06:57 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 07:50

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 22 Kasım hava durumu raporunu yayımladı. Tahminlere göre dün başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi'nde etkili olan şiddetli fırtına ve yağmur yer değiştiriyor. 2 bölge için kuvvetli yağış ve olası sel baskınına yönelik uyarı geldi. İşte detaylar...

İstanbul​ başta olmak üzere dün Marmara​ Bölgesi geneli ve Ege​'nin kuzeyinde etkili olan, lodos​ fırtınası ile birlikte tozu dumana katan şiddetli yağışlar yer değiştiriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son hava durumu tahmin raporuna göre yurdun iç kesimlerinde bugün şiddetli yağmur​ etkisini gösterecek. Peki yurt genelinde bugün hava durumu nasıl olacak?

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (22 KASIM 2024 HAVA DURUMU)

22 Kasım hava durumu raporuna göre bugün ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in yanı sıra bazı Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu illerinde yağmur ve sağanak yağış öngörülüyor. Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında ise gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

2 BÖLGE İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji, özellikle Kıyı Ege ve Antalya’nın doğu ilçelerinde yağışların kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olacağını belirtti. Yağış nedeniyle oluşabilecek sel ve su baskınlarına karşı vatandaşlar uyarıldı.

RÜZGARIN ŞİDDETİ ARTIRIYOR

Rüzgarın, Marmara, Ege ve Karadeniz’in kıyı kesimlerinde 40-70 km/sa hızla esmesi bekleniyor. Özellikle lodosun etkili olduğu bölgelerde çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek.

BÖLGESEL HAVA DURUMU

Marmara: Güney ve doğusunda sağanak yağışlar bekleniyor. Lodos etkisini artıracak.

Ege: Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Akdeniz: Antalya’nın doğusunda kuvvetli yağış riski bulunuyor.

Karadeniz: Orta ve Batı Karadeniz'de sağanak yağışlar etkili olacak.

İç Anadolu ve Doğu Anadolu: Yağmur ve yüksek kesimlerde karla karışık yağış görülebilir.

Meteoroloji, hava durumu tahminlerini takip etmeyi ve olumsuz koşullara karşı önlemler almayı öneriyor.

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Tahminlere göre İstanbul'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Kentte yağış beklenmezken hava sıcaklığının 17°C civarında seyretmesi bekleniyor.