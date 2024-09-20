Meteoroloji hava durumu raporunu yayımladı: İstanbul dahil 4 gün sürecek! Salı günü değişiyor
İstanbul dahil ülkenin kuzey ve iç kesimleri yağışlı bir hafta sonu yaşayacak. Meteoroloji'nin 20 Eylül Cuma günü için yayımladığı hava durumu raporuna göre kuvvetli sağanak uyarısı geçildi. 4 gün sürmesi beklenen bu etki yerini yeniden eski haline bırakacak. İşte il il hava durumu raporu...
Türkiye'nin kuzeyi yoğun bir sonbahar serinliği ve yağışının hissedileceği günlere giriyor. Bu şekilde geçecek hafta sonu dahil 4 günün ardından yeniden yaz sıcağının hatırlanacağı günler geri gelecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20 Eylül ve hafta sonu dahil hava durumu raporunu yayımladı. 3 ilimiz için yoğun yağış nedeniyle sel beklentisine karşı sarı kodlu uyarı yapıldı.
HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul hava durumu serin ve yağışlı günler geçirmeye devam edecek. Kırkareli'den Giresun çevrelerine kadar gök gürültülü yağışlı etki sürecek. Trabzon, Rize ve Artvin için sarı kodlu uyarı geçildi.
SICAKLIK 4 DERECE DÜŞÜK SEYREDECEK
Hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyrini sürdürürken doğu kesimlerinde 4 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden esmesiyle hava daha serin hissedilecek.
4 GÜN SONRA HAVA YENİDEN ISINIYOR
Önümüzdeki salı gününden itibaren mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıkların görülmesiyle yeniden yazı hatırlatan günler yaşanacak. Yaklaşık 6-7 derece ısıyı yükselten Afrika sıcaklarının etki etmesinin bekleniyor.
BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU
MARMARA
Balıkesir ve Çanakkale dışında İstanbul dahil gök gürültülü sağanak yağışı bekleniyor.
EDİRNE °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Avrupa yakası kıyı kesimleri kuvvetli.
KIRKLARELİ °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, kıyı kesimlerde kuvvetli
KOCAELİ °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Mevsim normallerinde parçalı ve bulutlu hava durumu yaşanacak.
AFYONKARAHİSAR °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İZMİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya'nın iç kesimlerinde mevsim normallerine uygun yağış görülebilir.
ADANA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KONYA °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
YOZGAT °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİİRT °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu