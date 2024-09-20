Meteoroloji hava durumu raporunu yayımladı: İstanbul dahil 4 gün sürecek! Salı günü değişiyor

20 Eylül 2024 06:20 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 06:29

İstanbul dahil ülkenin kuzey ve iç kesimleri yağışlı bir hafta sonu yaşayacak. Meteoroloji'nin 20 Eylül Cuma günü için yayımladığı hava durumu raporuna göre kuvvetli sağanak uyarısı geçildi. 4 gün sürmesi beklenen bu etki yerini yeniden eski haline bırakacak. İşte il il hava durumu raporu...

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Türkiye​'nin kuzeyi yoğun bir sonbahar serinliği ve yağışının hissedileceği günlere giriyor. Bu şekilde geçecek hafta sonu dahil 4 günün ardından yeniden yaz sıcağının hatırlanacağı günler geri gelecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20 Eylül ve hafta sonu dahil hava durumu​ raporunu yayımladı. 3 ilimiz için yoğun yağış​ nedeniyle sel​ beklentisine karşı sarı kodlu uyarı yapıldı.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul​ hava durumu serin ve yağışlı günler geçirmeye devam edecek. Kırkareli'den Giresun çevrelerine kadar gök gürültülü yağışlı etki sürecek. Trabzon, Rize ve Artvin için sarı kodlu uyarı geçildi.

SICAKLIK 4 DERECE DÜŞÜK SEYREDECEK

Hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyrini sürdürürken doğu kesimlerinde 4 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden esmesiyle hava daha serin hissedilecek.

4 GÜN SONRA HAVA YENİDEN ISINIYOR

Önümüzdeki salı gününden itibaren mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıkların görülmesiyle yeniden yazı hatırlatan günler yaşanacak. Yaklaşık 6-7 derece ısıyı yükselten Afrika sıcaklarının etki etmesinin bekleniyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Balıkesir ve Çanakkale dışında İstanbul dahil gök gürültülü sağanak yağışı bekleniyor.

EDİRNE °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Avrupa yakası kıyı kesimleri kuvvetli.

KIRKLARELİ °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, kıyı kesimlerde kuvvetli

KOCAELİ °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Mevsim normallerinde parçalı ve bulutlu hava durumu yaşanacak.

AFYONKARAHİSAR °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya'nın iç kesimlerinde mevsim normallerine uygun yağış görülebilir.

ADANA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

YOZGAT °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİİRT °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu