Meteoroloji hava durumu raporunu yayımladı! Soğuk hava rötar yapıyor, pastırma yazı müjdesi geldi

07 Kasım 2024 07:03 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 07:06

Meteoroloji, yurt genelinde etkili olan soğuk hava dalgasının etkisini kaybedeceğini duyurdu. Son hava durumu raporuna göre yurdun büyük bölümünde pastırma sıcakları etkisini gösterecek. Peki, Bugün hava durumu nasıl? İşte 7 Kasım 2024 son hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 7 Kasım hava durumu raporunu yayımladı. Tahmin ve değerlendirmelere göre, ülke genelinde etkili olan soğuk hava dalgası kısa bir mola vereceğe benziyor.

HAVA ISINIYOR... SİS VE PUSA DİKKAT!

Raporda yer verilen bilgilere göre yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor. Mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyreden hava sıcaklıklarının, yurt genelinde 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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