Meteoroloji iki bölge için uyardı! Kuvvetli yağmur, kar ve don | 26 Ocak hava durumu
Meteoroloji 26 Ocak hava durumu raporunu yayımladı. Ülke genelindeki bugün güneş yüzünü gösterecek. Ancak 2 bölge için kar ve sağanak yağmur olmak kuvvetli yağış uyarısı var. İşte güncel hava tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 26 Ocak hava durumu tahminlerini paylaştı. Yapılan uzman değerlendirmelerine göre ülke genelinde bugün parçalı ve çok bulutlu hava hakim olsa da güneş birçok bölgede yüzünü gösterecek. Ancak 2 bölge hariç...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (26 OCAK 2025)
- Meteoroloji'nin raporuna göre bugün Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları kuvvetli yağmur ve sağanak yağış alacak.
- Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ve bazı illerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
- Bunun yanında Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayları ulaşımı olumsuz etkileyebilir.
- Ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde. Rüzgar ise kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
İL İL HAVA DURUMU
Marmara Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu, özellikle sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 14°C Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE 14°C Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 13°C Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 12°C Parçalı ve çok bulutlu
Ege Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYON 9°C Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 16°C Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 14°C Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA 15°C Parçalı ve çok bulutlu
Akdeniz Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu, Antalya'nın batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ADANA 19°C Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 19°C Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 16°C Parçalı ve çok bulutlu
MERSİN 20°C Parçalı ve çok bulutlu
İç Anadolu Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu, Sivas'ın kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 13°C Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 12°C Parçalı bulutlu
KONYA 12°C Parçalı bulutlu
SİVAS 7°C Parçalı ve çok bulutlu, kuzeydoğu kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Batı Karadeniz Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 13°C Parçalı bulutlu
KASTAMONU 10°C Parçalı bulutlu
SİNOP 13°C Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 12°C Parçalı bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyılarının yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 13°C Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN 8°C Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları aralıklı yağmurlu, yüksekleri aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Doğu Anadolu Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Ardahan, Kars ve Ağrı çevreleri ile Malatya'nın kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -3°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KARS -2°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
MALATYA 8°C Parçalı ve çok bulutlu, kuzeydoğu kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
VAN 2°C Parçalı ve çok bulutlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR 11°C Parçalı bulutlu
GAZİANTEP 12°C Parçalı bulutlu
SİİRT 11°C Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA 14°C Parçalı bulutlu