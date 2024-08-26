Meteoroloji iki il için sarı kod verdi: Sel yaşanabilir

26 Ağustos 2024 00:43 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 00:45

Bir anda geldi şezlongları bile uçurdu: Tatilciler nereye kaçacağını şaşırdı

Bir anda geldi şezlongları bile uçurdu: Tatilciler nereye kaçacağını şaşırdı

Yurdu etkisi altına alan yağışlı hava geçişi Rize ve Artvin'de görülecek. Kuvvetli yağış sonrası yaşanabilecek sel ve taşkınlara karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarı verdi.

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, sağanak ve gök gürültülü sağanağın, sabah saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.