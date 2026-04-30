Meteoroloji illeri tek tek uyardı! Kar yağışı, sağanak ve buz gibi hava geliyor: Hafta boyu devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 30 Nisan Perşembe günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre, bugün birçok ilde sağanak yağış ve soğuk hava etkisini gösterecek. Marmara, Akdeniz’in iç kesimleri, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu (Ardahan hariç), Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Adana, Konya, Karaman, Niğde, Sivas, Tokat, Gümüşhane, Bayburt ve Gaziantep çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzey ve doğu kesimlerinde sağanak etkisini arttıracak. Asıl yağış ise yarın gece saatlerinde Kastamonu ve Sinop'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek. Yağışların Trakya, İstanbul, Kocaeli, Çanakkale, Yalova ve Tunceli çevrelerinde kuvvetlenmesi bekleniyor.

KAR YAĞIŞI DA GELİYOR

Pazar günü Kütahya'da kar yağışı beklenirken, pazartesi günü de Bolu ve Karabük'te kar yağışı görülecek. Yarın gece ise Kastamonu ve Sinop'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur etkisini gösterecek.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, yarın (Cuma) gece saatlerinde Trakya, İstanbul, Kocaeli, Çanakkale, Yalova ve Tunceli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

30 NİSAN PERŞEMBE GÜNCEL HAVA DURUMU

Bölge Tahmin Sıcaklık (En Düşük °C) Sıcaklık (En Yüksek °C) 30 NİSAN PERŞEMBE GÜNCEL HAVA DURUMU MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cuma) gece saatlerinde Trakya, İstanbul, Kocaeli, Çanakkale ve Yalova çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor. Çanakkale Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olması bekleniyor. Yağışların, yarın (Cuma) gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 20 Edirne Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olması bekleniyor. Yağışların, yarın (Cuma) gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 19 İstanbul Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı olması bekleniyor. Yağışların, yarın (Cuma) gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 16 Sakarya Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 19 EGE Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Afyonkarahisar Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 22 Denizli Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 28 İzmir Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 26 Muğla Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 24 AKDENİZ Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Adana çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Adana Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 Antalya Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23 Burdur Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24 Hatay Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 25 İÇ ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, Konya, Karaman, Niğde ve Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Ankara Parçalı ve çok bulutlu 22 Çankırı Parçalı ve çok bulutlu 23 Eskişehir Parçalı ve çok bulutlu 24 Konya Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24 BATI KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde Kastamonu ve Sinop'un yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bolu Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 21 Düzce Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 21 Kastamonu Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle ve yarın (Cuma) gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu 22 Zonguldak Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 15 ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır. Amasya Parçalı ve çok bulutlu 24 Rize Parçalı ve çok bulutlu 14 Samsun Parçalı ve çok bulutlu 15 Trabzon Parçalı ve çok bulutlu 14 DOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Ardahan hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cuma) gece saatlerinde Tunceli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır. Erzurum Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17 Kars Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16 Malatya Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25 Van Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı 14 GÜNEYDOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimleri, Gaziantep çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Diyarbakır Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23 Mardin Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20 Siirt Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23 Şanlıurfa Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ve doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

