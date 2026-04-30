Meteoroloji illeri tek tek uyardı! Kar yağışı, sağanak ve buz gibi hava geliyor: Hafta boyu devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmeye göre, bugün yurt genelinde soğuk ve yağışlı bir gün bekleniyor. Birçok il için sağanak alarmı verilirken, soğuk ve yağışlı günlerin hafta boyu devam edeceği bildirildi. Pazar ve pazartesi günülerinde ise bazı illerde kar yağışı bile görülecek. İşte 30 Nisan Perşembe güncel hava durumu...

KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
30.04.2026
saat ikonu 07:38
|
GÜNCELLEME:
30.04.2026
saat ikonu 07:43

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 30 Nisan Perşembe günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre, bugün birçok ilde sağanak yağış ve soğuk hava etkisini gösterecek. Marmara, Akdeniz’in iç kesimleri, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu (Ardahan hariç), Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Adana, Konya, Karaman, Niğde, Sivas, Tokat, Gümüşhane, Bayburt ve Gaziantep çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzey ve doğu kesimlerinde sağanak etkisini arttıracak. Asıl yağış ise yarın gece saatlerinde Kastamonu ve Sinop'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek. Yağışların Trakya, İstanbul, Kocaeli, Çanakkale, Yalova ve Tunceli çevrelerinde kuvvetlenmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 30 Nisan Perşembe günü için yayımladığı rapora göre, birçok ilde sağanak yağış ve soğuk hava etkili olacak, ayrıca ilerleyen günlerde kar yağışı da bekleniyor.
30 Nisan Perşembe günü Marmara, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu (Ardahan hariç), Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Adana, Konya, Karaman, Niğde, Sivas, Tokat, Gümüşhane, Bayburt ve Gaziantep çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzey ve doğu kesimlerinde sağanak etkisini arttıracak.
Yağışlar, yarın gece saatlerinde Kastamonu ve Sinop'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek.
Yağışların Trakya, İstanbul, Kocaeli, Çanakkale, Yalova ve Tunceli çevrelerinde kuvvetlenmesi bekleniyor.
Pazar günü Kütahya'da, Pazartesi günü ise Bolu ve Karabük'te kar yağışı öngörülüyor.
30 Nisan Perşembe günü için illere göre hava durumu tahminleri ve beklenen sıcaklıklar (en düşük ve en yüksek) yer alıyor.
KAR YAĞIŞI DA GELİYOR

Pazar günü Kütahya'da kar yağışı beklenirken, pazartesi günü de Bolu ve Karabük'te kar yağışı görülecek. Yarın gece ise Kastamonu ve Sinop'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur etkisini gösterecek.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, yarın (Cuma) gece saatlerinde Trakya, İstanbul, Kocaeli, Çanakkale, Yalova ve Tunceli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

30 NİSAN PERŞEMBE GÜNCEL HAVA DURUMU

BölgeTahminSıcaklık (En Düşük °C)Sıcaklık (En Yüksek °C)
MARMARAParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cuma) gece saatlerinde Trakya, İstanbul, Kocaeli, Çanakkale ve Yalova çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
ÇanakkaleParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olması bekleniyor. Yağışların, yarın (Cuma) gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 20
EdirneParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olması bekleniyor. Yağışların, yarın (Cuma) gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 19
İstanbulParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı olması bekleniyor. Yağışların, yarın (Cuma) gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 16
SakaryaParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 19
EGEParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AfyonkarahisarParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 22
DenizliParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 28
İzmirParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 26
MuğlaParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 24
AKDENİZParçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Adana çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AdanaParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
AntalyaParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
BurdurParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
HatayParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 25
İÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, Konya, Karaman, Niğde ve Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AnkaraParçalı ve çok bulutlu 22
ÇankırıParçalı ve çok bulutlu 23
EskişehirParçalı ve çok bulutlu 24
KonyaParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
BATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde Kastamonu ve Sinop'un yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BoluParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 21
DüzceParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 21
KastamonuParçalı ve çok bulutlu, bugün öğle ve yarın (Cuma) gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu 22
ZonguldakParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 15
ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
AmasyaParçalı ve çok bulutlu 24
RizeParçalı ve çok bulutlu 14
SamsunParçalı ve çok bulutlu 15
TrabzonParçalı ve çok bulutlu 14
DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Ardahan hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cuma) gece saatlerinde Tunceli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
ErzurumParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17
KarsParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16
MalatyaParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
VanParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı 14
GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimleri, Gaziantep çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DiyarbakırParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
MardinParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
SiirtParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
ŞanlıurfaParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ve doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

