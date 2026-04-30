Meteoroloji illeri tek tek uyardı! Kar yağışı, sağanak ve buz gibi hava geliyor: Hafta boyu devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 30 Nisan Perşembe günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre, bugün birçok ilde sağanak yağış ve soğuk hava etkisini gösterecek. Marmara, Akdeniz’in iç kesimleri, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu (Ardahan hariç), Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Adana, Konya, Karaman, Niğde, Sivas, Tokat, Gümüşhane, Bayburt ve Gaziantep çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzey ve doğu kesimlerinde sağanak etkisini arttıracak. Asıl yağış ise yarın gece saatlerinde Kastamonu ve Sinop'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek. Yağışların Trakya, İstanbul, Kocaeli, Çanakkale, Yalova ve Tunceli çevrelerinde kuvvetlenmesi bekleniyor.
Pazar günü Kütahya'da kar yağışı beklenirken, pazartesi günü de Bolu ve Karabük'te kar yağışı görülecek. Yarın gece ise Kastamonu ve Sinop'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur etkisini gösterecek.
Yağışların, yarın (Cuma) gece saatlerinde Trakya, İstanbul, Kocaeli, Çanakkale, Yalova ve Tunceli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
|Bölge
|Tahmin
|Sıcaklık (En Düşük °C)
|Sıcaklık (En Yüksek °C)
|30 NİSAN PERŞEMBE GÜNCEL HAVA DURUMU
|MARMARA
|Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cuma) gece saatlerinde Trakya, İstanbul, Kocaeli, Çanakkale ve Yalova çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
|Çanakkale
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olması bekleniyor. Yağışların, yarın (Cuma) gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
|20
|Edirne
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olması bekleniyor. Yağışların, yarın (Cuma) gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
|19
|İstanbul
|Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı olması bekleniyor. Yağışların, yarın (Cuma) gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
|16
|Sakarya
|Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
|19
|EGE
|Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
|Afyonkarahisar
|Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
|22
|Denizli
|Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
|28
|İzmir
|Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
|26
|Muğla
|Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
|24
|AKDENİZ
|Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Adana çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
|Adana
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|27
|Antalya
|Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|23
|Burdur
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|24
|Hatay
|Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
|25
|İÇ ANADOLU
|Parçalı ve çok bulutlu, Konya, Karaman, Niğde ve Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
|Ankara
|Parçalı ve çok bulutlu
|22
|Çankırı
|Parçalı ve çok bulutlu
|23
|Eskişehir
|Parçalı ve çok bulutlu
|24
|Konya
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|24
|BATI KARADENİZ
|Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde Kastamonu ve Sinop'un yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
|Bolu
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
|21
|Düzce
|Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
|21
|Kastamonu
|Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle ve yarın (Cuma) gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
|22
|Zonguldak
|Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
|15
|ORTA ve DOĞU KARADENİZ
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
|Amasya
|Parçalı ve çok bulutlu
|24
|Rize
|Parçalı ve çok bulutlu
|14
|Samsun
|Parçalı ve çok bulutlu
|15
|Trabzon
|Parçalı ve çok bulutlu
|14
|DOĞU ANADOLU
|Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Ardahan hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cuma) gece saatlerinde Tunceli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
|Erzurum
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|17
|Kars
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|16
|Malatya
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|25
|Van
|Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
|14
|GÜNEYDOĞU ANADOLU
|Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimleri, Gaziantep çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
|Diyarbakır
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|23
|Mardin
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|20
|Siirt
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|23
|Şanlıurfa
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ve doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|27
