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Meteoroloji İstanbul dahil 13 il için sarı kodla saat vererek uyardı! Yağış çok kuvvetli geliyor

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü
15 Aralık 2024 06:47 - Güncelleme : 15 Aralık 2024 08:36

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu raporunu yayımlarken aralarında İstanbul da bulunan 13 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarası verdi. Tahminlere göre Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de kuvvetli yağışlar etkili olacak. İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava durumu nasıl olacak? İşte 15 Aralık hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü​ (MGM), 15 Aralık 2024 hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan uzman değerlendirmelerine göre  bugün batı ve iç kesimlerde yağışlı bir gün yaşanacak. Ülke geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara​, Ege​, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz ile Ankara, Eskişehir, Çankırı, Artvin ve Ardahan çevrelerinde aralıklı yağış​ bekleniyor.

Meteoroloji İstanbul dahil 13 il için sarı kodla saat vererek uyardı! Yağış çok kuvvetli geliyor - 1. Resim

SİS, BUZLANMA VE ÇIĞ UYARISI GELDİ

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksek bölgeleri ile Doğu Anadolu’nun doğusundaki dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi uyarısı yapıldı. Ayrıca, ülkenin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayları ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Meteoroloji İstanbul dahil 13 il için sarı kodla saat vererek uyardı! Yağış çok kuvvetli geliyor - 2. Resim

13 İL İÇİN SARI KODLU KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

MGM, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege kıyıları, Manisa, Kütahya çevreleri ile Düzce'nin batı kesimlerinde kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Bu bölgelerde ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan ve kar yağışı olan dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması istendi.

Ayrıca Meteoroloji, 13 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yaptı. İşte o iller:

  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bursa
  • Çanakkale
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kocaeli
  • Manisa
  • Muğla
  • Sakarya
  • Tekirdağ
  • Yalova

Meteoroloji İstanbul dahil 13 il için sarı kodla saat vererek uyardı! Yağış çok kuvvetli geliyor - 3. Resim

ÜÇ BÜYÜK ŞEHİRDE HAVA DURUMU

İstanbul hava durumu: Sağanak yağış etkili olacak. Yer yer kuvvetli yağmur bekleniyor.

İzmir hava durumu: Kuvvetli sağanak yağış görülecek. Sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Ankara hava durumu: Parçalı bulutlu bir hava beklenirken, aralıklı yağış ihtimali bulunuyor.

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Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü
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