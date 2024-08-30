Meteoroloji İstanbul dahil 29 şehri uyardı! Hava tahmin raporu yayımlandı, kuvvetli geliyor

30 Ağustos 2024 23:24 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 23:30

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu haritası yayımlayarak uyarılarda bulundu. Pazar günü sona ermesi beklenen sağanak yağışların üç gün daha süreceği bildirildi. Başta İstanbul olmak üzere, birçok şehir için kritik bir alarm durumu ilan edildi.

Güncellenen hava durumu haritasına göre, özellikle İstanbul ve çevresinde önümüzdeki hafta Çarşamba gününe kadar kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların devam edeceği tahmin ediliyor. Mevcut tahminler doğrultusunda, pek çok şehirde yoğun yağmur etkili olacak.

HAVA SICAKLIKLARI...

Hava sıcaklıklarında kayda değer bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

RÜZGAR ORTA KUVVETTE ETKİLİ OLACAK

Rüzgarın genel olarak kuzey yönünden, güney bölgelerinde ise güney ve batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL İÇİN ŞİDDETLİ YAĞIŞ

İstanbul ve çevresi başta olmak üzere, bu akşam saatlerinde Ardahan, Kars, Artvin, Erzurum'un kuzeydoğusu, Ağrı'nın doğusu ile Iğdır'ın batısı, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde lokal olarak şiddetli yağışların beklendiği bildirildi. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış sırasında kuvvetli rüzgar gibi olumsuz durumlara karşı tedbirli olunması gerekmektedir.