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 | Suat Vilgen

Meteoroloji İstanbul için saat vererek uyardı! Güneşli havaya aldanmayın | 6 Nisan hava durumu

Meteoroloji son hava durumu raporunu paylaşırken birçok il için sağanak alarmı verdi. İstanbul da bu şehirler arasında yer alırken, parçalı bulutlu bir gökyüzüne uyanan megakent için yağmurun başlama saati de paylaşıldı! İşte detaylar...

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KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
06.04.2025
saat ikonu 07:27
|
GÜNCELLEME:
06.04.2025
saat ikonu 07:35

Nisan ayı yurt genelinde yağışlı geçmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan son tahminlere göre yurt genelinde birçok il ve ilçe merkezinde bugün nisan yağmurları etkisini sürdürecek. Sıcaklık ortalamaları da hissedilir oranda düşecek.

Meteoroloji İstanbul için saat vererek uyardı! Güneşli havaya aldanmayın | 6 Nisan hava durumu

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Metoroloji'nhin son değerlendirmelerine göre bugün birçok bölgede sağanak, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur etkili olacak.
Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve batı kesimlerinde aralıklı yağış öngörülüyor. Yağışlar çoğunlukla sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülürken, Doğu Karadeniz’in iç kesimleriyle Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusundaki yüksek alanlarda karla karışık yağmur ve kar etkili olacak. Özellikle Trakya, Çanakkale çevresi, Antalya'nın doğu bölgeleri ve Orta Toroslar civarında yağışların zaman zaman kuvvetli olabileceği uyarısı yapıldı. Sabah ve gece saatlerinde Marmara Bölgesi ile yurdun kuzey ve iç kesimlerinde pus ve sis oluşma ihtimali bulunuyor.

Meteoroloji İstanbul için saat vererek uyardı! Güneşli havaya aldanmayın | 6 Nisan hava durumu

İSTANBUL İÇİN SAĞANAK YAĞMUR ALARMI

Bugün yağış beklenen iller arasında 16 milyon nüfuslu İstanbul da yer aldı. Megakent sakinleri parçalı bulutlu bir gökyüzü ile sabaha uyanırken, Meteoroloji öğlen saatlerinden itibaren İstanbul genelinde yağış beklendiğini duyurdu. Sıcaklığın da kent genelinde 7-8 derece düşeceği öngörülüyor. Günün en yüksek sıcaklığının 9°C, en yüksek sıcaklığının ise 17°C civarında olması bekleniyor.

Meteoroloji İstanbul için saat vererek uyardı! Güneşli havaya aldanmayın | 6 Nisan hava durumu

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • EDİRNE 9°C / 18°C Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
  • İSTANBUL 9°C / 17°C Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
  • KIRKLARELİ 7°C / 15°C Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
  • KOCAELİ 9°C / 20°C Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • AFYON 5°C / 14°C Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
  • DENİZLİ 8°C / 17°C Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
  • İZMİR 9°C / 19°C Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
  • MUĞLA 6°C / 15°C Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Meteoroloji İstanbul için saat vererek uyardı! Güneşli havaya aldanmayın | 6 Nisan hava durumu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • ADANA 10°C / 21°C Kuzey çevreleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
  • ANTALYA 13°C / 18°C Doğu çevreleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • HATAY 12°C / 22°C Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
  • ISPARTA 6°C / 12°C Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Meteoroloji İstanbul için saat vererek uyardı! Güneşli havaya aldanmayın | 6 Nisan hava durumu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • ANKARA 5°C / 14°C Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
  • ESKİŞEHİR 5°C / 16°C Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
  • KONYA 5°C / 15°C Çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
  • NEVŞEHİR 4°C / 15°C Çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
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BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • BOLU 5°C / 17°C Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
  • KARABÜK 6°C / 18°C Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
  • SİNOP 9°C / 17°C Çok bulutlu. Aralıklı sağanak yağışlı.
  • ZONGULDAK 10°C / 17°C Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Meteoroloji İstanbul için saat vererek uyardı! Güneşli havaya aldanmayın | 6 Nisan hava durumu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • AMASYA 9°C / 20°C Parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
  • RİZE 10°C / 19°C Parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
  • SAMSUN 10°C / 19°C Parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
  • TRABZON 10°C / 16°C Öğle saatlerinden sonra hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
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DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • ERZURUM 1°C / 10°C Aralıklı yağmur ve sağanak, yükseklerde karla karışık yağmurlu.
  • KARS 1°C / 13°C Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak, yükseklerde karla karışık yağmurlu.
  • MALATYA 5°C / 17°C Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
  • VAN 2°C / 11°C Aralıklı yağmur ve sağanak, yükseklerde karla karışık yağmurlu.
Meteoroloji İstanbul için saat vererek uyardı! Güneşli havaya aldanmayın | 6 Nisan hava durumu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • ADIYAMAN 8°C / 18°C Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
  • DİYARBAKIR 7°C / 20°C Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.W
  • GAZİANTEP 7°C / 19°C Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
  • MARDİN 9°C / 18°C Parçalı ve çok bulutlu.

ETİKETLER
#sağanak yağış
#istanbul hava durumu
#Hava Durumu
#Yağmur
#Meteoroloji
#Gündem
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