Meteoroloji İstanbul için saat vererek uyardı! Güneşli havaya aldanmayın | 6 Nisan hava durumu
Meteoroloji son hava durumu raporunu paylaşırken birçok il için sağanak alarmı verdi. İstanbul da bu şehirler arasında yer alırken, parçalı bulutlu bir gökyüzüne uyanan megakent için yağmurun başlama saati de paylaşıldı! İşte detaylar...
Nisan ayı yurt genelinde yağışlı geçmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan son tahminlere göre yurt genelinde birçok il ve ilçe merkezinde bugün nisan yağmurları etkisini sürdürecek. Sıcaklık ortalamaları da hissedilir oranda düşecek.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Metoroloji'nhin son değerlendirmelerine göre bugün birçok bölgede sağanak, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur etkili olacak. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve batı kesimlerinde aralıklı yağış öngörülüyor. Yağışlar çoğunlukla sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülürken, Doğu Karadeniz’in iç kesimleriyle Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusundaki yüksek alanlarda karla karışık yağmur ve kar etkili olacak. Özellikle Trakya, Çanakkale çevresi, Antalya'nın doğu bölgeleri ve Orta Toroslar civarında yağışların zaman zaman kuvvetli olabileceği uyarısı yapıldı. Sabah ve gece saatlerinde Marmara Bölgesi ile yurdun kuzey ve iç kesimlerinde pus ve sis oluşma ihtimali bulunuyor.
İSTANBUL İÇİN SAĞANAK YAĞMUR ALARMI
Bugün yağış beklenen iller arasında 16 milyon nüfuslu İstanbul da yer aldı. Megakent sakinleri parçalı bulutlu bir gökyüzü ile sabaha uyanırken, Meteoroloji öğlen saatlerinden itibaren İstanbul genelinde yağış beklendiğini duyurdu. Sıcaklığın da kent genelinde 7-8 derece düşeceği öngörülüyor. Günün en yüksek sıcaklığının 9°C, en yüksek sıcaklığının ise 17°C civarında olması bekleniyor.
MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
EDİRNE 9°C / 18°C Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
İSTANBUL 9°C / 17°C Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
KIRKLARELİ 7°C / 15°C Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
KOCAELİ 9°C / 20°C Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
AFYON 5°C / 14°C Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
DENİZLİ 8°C / 17°C Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
İZMİR 9°C / 19°C Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
MUĞLA 6°C / 15°C Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
ADANA 10°C / 21°C Kuzey çevreleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
ANTALYA 13°C / 18°C Doğu çevreleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 12°C / 22°C Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
ISPARTA 6°C / 12°C Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
ANKARA 5°C / 14°C Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
ESKİŞEHİR 5°C / 16°C Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
KONYA 5°C / 15°C Çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
NEVŞEHİR 4°C / 15°C Çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.