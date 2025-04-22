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 | Suat Vilgen

Meteoroloji İstanbul için ürküten verileri paylaştı! 39 yıldır böylesi görülmedi

İstanbul bir kez daha kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya. Meteoroloji'nin verilerine göre geçen ay son 39 yılın en düşük yağışını alan Megakent, yakın gelecekte susuzluk krizine düşebilir.

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Meteoroloji İstanbul için ürküten verileri paylaştı! 39 yıldır böylesi görülmedi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.04.2025
saat ikonu 13:39
|
GÜNCELLEME:
22.04.2025
saat ikonu 13:39

İstanbul'da son yıllarda artan nüfus ve iklim koşullarının değişmesine bağlı olarak susuzluk riski gün geçtikçe yükseliyor. Geçen ay yağışların dev şehirde son 39 yılın en düşük mart ayı yağışı kayda geçerken, kuraklık bir kez daha kentin kapısına dayandı.

Meteoroloji İstanbul için ürküten verileri paylaştı! 39 yıldır böylesi görülmedi
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İSTANBUL KIRMIZI ALARM VERİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Marmara Bölgesi'nin mart ayı yağış miktarının uzun yıllar ortalaması 66,1 milimetre olarak ölçüldü. Bölgeye geçen sene mart ayında 63 milimetre, bu yılın aynı döneminde ise sadece 25,7 milimetre yağış düştü. Buna göre, bölgede mart yağışları uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 61, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 59 düşüş göstermiş oldu. Böylece İstanbul'da son 1986'dan bu yana geçen 39 senenin en düşük mart ayı yağışı ölçüldü.

Meteoroloji İstanbul için ürküten verileri paylaştı! 39 yıldır böylesi görülmedi
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MARMARA'NIN GENELİNDE DURUM VAHİM

Diğer yandan Kırıkkale'de son 65, Balıkesir'de son 42, Kocaeli ile Sakarya'da ise son 36 yılın en düşük mart yağışı kayıtlara geçti. Yağışlı gün sayıları Kırklareli, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde 15-20 gün aralığında gerçekleşti. Yağışlı gün sayısı Kırıkkale çevresinde yer yer 1 güne kadar geriledi.

Sıkça Sorulan Sorular

İSTANBUL ŞEBEKE SUYU İÇİLEBİLİR Mİ?
İstanbul'da musluktan akan su; Avrupa Birliği (EC), Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO), ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) ve Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE) öngördüğü kriterlerin üstünde içilebilir kalite, lezzetli ve sağlıklıdır. (İSKİ)
ETİKETLER
#kuraklık
#Meteoroloji
#Gündem
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