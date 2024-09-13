Meteoroloji İstanbul için uyardı: Kuvvetli yağış kapıda! 13 Eylül hava durumu

13 Eylül 2024 07:02 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 07:18

Meteoroloji 13 Eylül hava durumu raporu belli oldu. Tahminlere göre bugün Türkiye Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun küçük bir kesimi ve Edirne'nin batısı yağış almayacak. Ancak İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük bölümü yer yer kuvvetli olmak üzere yağışlı havanın etkisine çok yakında giriyor! Peki "İstanbul'a ne zaman yağmur yağacak" sorusunu cevabı ve son hava durumu raporu...

Türkiye​ eylül ayıyla birlikte sonbahar​ mevsiminin etkilerini yoğun olarak hissetmeye başladı. Oldukça sıcak geçen yaz aylarının ardından yurt genelinde hava sıcaklığı hissedilir ölçüde serinledi. Bunun yanında mevsimsel yağışlar da birçok bölgede etkili olurken, yeni bir yağışlı hava dalgası ülkemize yaklaşmaya başladı. Meteoroloji tarafından yayımlanan 5 günlük hava tahmin raporuna göre İstanbul​ başta olmak üzere birçok kentte kademeli olarak yağmurlu hava ile tanışacak. Peki yağmur​ ne zaman yağacak?

YAĞMUR​ NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporunu yayımlarken tahminlere göre bugün Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun küçük bir kesimi ve Edirne'nin batısı hariç az bulutlu ve açık görünüyor. Ancak pazar gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava yurdun en batı kesiminden ülkeye giriş yapacak.

Pazartesi gününden itibaren etkisini daha da artıracak yağışlı hava salı günü ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Ege'nin küçük bir kısmı haricinde ülke genelinde etkili olacak.

İstanbul​'da bugün hava durumu​, Meteoroloji'nin son raporuna göre bulutsuz ve açık olacak. İstanbul​'da hava sıcaklığı bugün en yüksek 31 C° en düşük 22 C° civarında olacak. Cumartesi gününü de açık hava ile geçirmesi beklenen İstanbul​ yağışlı hava ile pazar günü tanışacak. Kent genelinde etkili olması beklenen yağmurun hafta başında etkisini daha da artıracağı tahmin ediliyor.

Peki yurt genelinde bugün hava durumu​ nasıl?

13 EYLÜL (BUGÜN) HAVA DURUMU​

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu​ raporlarına göre bugün Türkiye​'nin kuzey ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır, Van'ın doğusu, Balıkesir'in batı ilçeleri ve Edirne çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Kahramanmaraş'ın batısı yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı gözüküyor. Tahminlere göre diğer yerler ise az bulutlu ve açık geçecek.