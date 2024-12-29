Meteoroloji kar ve yağmur alarmı verdi! 2'si sarı kodlu olmak 14 il içi uyarı | 29 Aralık hava durumu

29 Aralık 2024 07:34 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 08:22

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 29 Aralık hava durumu tahmin raporunu yayımladı. 2'si sarı kodlu olmak üzere 14 il için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. İşte son tahminler...

İstanbul için kar alarmı verildi! Uzman isim tarih verdi: 'Kar yağışı kapıya kadar gelecek'

İstanbul için kar alarmı verildi! Uzman isim tarih verdi: 'Kar yağışı kapıya kadar gelecek'

Türkiye​ soğuk hava yağışlı havanın etkisinde. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre bugün 14 ilde yağış​ beklenirken, 2 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. İstanbul'da da hava soğuk ve yağışlı. Megakent'te sıcaklık da 10 derecenin altına düşerken, soğuk ve yağışlı hava yarına kadar etkisini sürdürecek. İşte, 29 Aralık 2024 hava durumu tahminleri.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Son tahminlerine göre ülke genelinde hava bugün parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara’nın güney ve doğusu, Ege (Manisa ve İzmir hariç), Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Tekirdağ, Kırklareli, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Bolu, Düzce, Trabzon'un doğusu, Rize çevreleri, Artvin'in kıyı ilçeleri, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa'nın batı kesimlerinde yağış bekleniyor. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görülürken, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.

İKİ İL İÇİN SARI ALARM

Muğla’nın doğusu, Antalya, Mersin çevreleri ve Adana'nın batısında yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor.

Diğer yandan Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunuyor. Vatandaşların, uyarıları dikkate alarak tedbirli olmaları gerekiyor.

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA: Bölge genelinde çok bulutlu bir hava bekleniyor. Güney ve doğu kesimlerde, Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde aralıklı yağış öngörülüyor. Yağışlar; yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esebilir (40-60 km/saat).

Çanakkale: 7°C, Çok bulutlu, doğusu yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu.

Edirne: 6°C, Çok bulutlu.

İstanbul: 9°C, Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu.

Kırklareli: 5°C, Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu.

EGE: İzmir ve Manisa hariç, bölge genelinde aralıklı yağış bekleniyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülebilir. Muğla'nın doğusunda yerel kuvvetli yağış ihtimali var. Kuzey Ege’de rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek (40-60 km/saat)

Afyonkarahisar: 5°C, Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

Denizli: 7°C, Çok bulutlu, aralıklı sağanak, yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

İzmir: 12°C, Çok bulutlu.

Muğla: 8°C, Çok bulutlu, doğusunda kuvvetli olmak üzere sağanak, yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı.

AKDENİZ: Bölge genelinde sağanak yağışlar bekleniyor. Kıyılarda yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülebilir. Antalya, Mersin ve Adana'nın batısında yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, pus ve sis görülebilir.

Adana: 12°C, Parçalı çok bulutlu, batısında kuvvetli sağanak yağış.

Antalya: 10°C, Çok bulutlu, kuvvetli sağanak, yükseklerinde kar yağışı.

Hatay: 9°C, Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı.

Mersin: 14°C, Çok bulutlu, kuvvetli sağanak, yükseklerinde kar yağışı.

İÇ ANADOLU: Güney ve batı kesimler ile Kayseri, Nevşehir ve Kırşehir çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Sabah saatlerinde buzlanma, don, pus ve sis görülebilir.

Ankara: 6°C, Çok bulutlu, karla karışık yağmur.

Eskişehir: 3°C, Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

Konya: 7°C, Çok bulutlu, karla karışık yağmur, yükseklerde kar.

Sivas: 6°C, Çok bulutlu.

BATI KARADENİZ: Bolu ve Düzce çevrelerinde aralıklı yağmur, yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, pus ve sis öngörülüyor.

Bolu: 4°C, Çok bulutlu, sabah karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

Düzce: 9°C, Çok bulutlu, yağmurlu, yükseklerinde karla karışık yağmur.

Sinop: 9°C, Çok bulutlu.

Zonguldak: 9°C, Çok bulutlu.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ: Trabzon'un doğusu, Rize çevreleri ve Artvin'in kıyılarında yağmur bekleniyor. İç kesimlerde buzlanma, don, pus, sis ve çığ tehlikesi mevcut.

Amasya: 9°C, Çok bulutlu.

Samsun: 9°C, Çok bulutlu.

Tokat: 9°C, Çok bulutlu.

Trabzon: 12°C, Çok bulutlu, doğusu yağmurlu.

DOĞU ANADOLU: Bölge genelinde çok bulutlu bir hava hakim. Buzlanma, don, pus, sis ve doğuda çığ tehlikesi mevcut.

Erzurum: -1°C, Çok bulutlu.

Kars: -1°C, Çok bulutlu.

Malatya: 6°C, Çok bulutlu.

Van: 4°C, Çok bulutlu.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Gaziantep, Kilis, Adıyaman çevreleri ve Şanlıurfa'nın batısında aralıklı yağmur bekleniyor. Sabah ve gece pus, sis görülebilir.