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Meteoroloji kuvvetli yağış için uyardı: İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli'de sel ve su baskınına dikkat

Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com
29 Ağustos 2024 22:38 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 22:39
Meteoroloji kuvvetli yağış için uyardı: İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli&#039;de sel ve su baskınına dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü akşama yakın saatlerde İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli için kritik uyarılarda bulundu. İstanbul ile Kırklareli ve Tekirdağ'da kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji kuvvetli yağış sonrası oluşabilecek risklere dikkat çekti.

Türkiye’de bazı illerde kuvvetli yağışlar etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporuna göre İstanbul’da kuvvetli yağış bekleniyor. İstanbul’un yanı sıra Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu için uyarı geldi.

METEOROLOJİ'DEN ANİ SEL VE SU BASKINI UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından saat 17.30 sıralarında üç il için ani sel, su baskını ve yıldırım uyarısı yapıldı.

Yapılan açıklamaya göre, yarın kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, öğle saatlerinden itibaren Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile kuzey ve batı kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji kuvvetli yağış için uyardı: İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli'de sel ve su baskınına dikkat - 1. Resim

EDİRNE 21°C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 22°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 20°C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 22°C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ

25 °C – Çok bulutlu

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Kaynak: tgrthaber.com
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