Meteoroloji kuvvetli yağış için uyardı: İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli'de sel ve su baskınına dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü akşama yakın saatlerde İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli için kritik uyarılarda bulundu. İstanbul ile Kırklareli ve Tekirdağ'da kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji kuvvetli yağış sonrası oluşabilecek risklere dikkat çekti.
Türkiye’de bazı illerde kuvvetli yağışlar etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporuna göre İstanbul’da kuvvetli yağış bekleniyor. İstanbul’un yanı sıra Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu için uyarı geldi.
METEOROLOJİ'DEN ANİ SEL VE SU BASKINI UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından saat 17.30 sıralarında üç il için ani sel, su baskını ve yıldırım uyarısı yapıldı.
Yapılan açıklamaya göre, yarın kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, öğle saatlerinden itibaren Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile kuzey ve batı kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 21°C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 22°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 20°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 22°C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TEKİRDAĞ
25 °C – Çok bulutlu