Meteoroloji montları bırakmak için gün verdi! İşte yeni haftada hava durumu

Montları çıkarmak isteyenlerin gözü hava durumunda! Nisan ayının başından beri devam eden kar yağışı sonrası güneş kendini gösteriyor. Ancak yeni haftada hava durumu ikiye bölünüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, batı bölgelerde hava sıcaklıkları artarken, doğuda kar yağışı, zirai don ve çığ tehlikesi uyarıları yapıldı. İşte 14 Nisan haftası hava durumu...

Yeni haftada yurt genelinde hava sıcaklıkları artışa geçecek. Batı bölgelerinden başlayarak etkili olacak sıcak hava dalgası, hafta ortasında mevsim normallerinin üzerine çıkacak. İç ve doğu kesimlerde ise yağış, kar ve zirai don uyarıları dikkat çekiyor.

13-20 NİSAN HAFTASI HAVA DURUMU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, haftaya ilişkin hava tahminlerini paylaştı. Tekin’in verdiği bilgilere göre, soğuk ve yağışlı sistem hafta başında iç ve doğu kesimlere doğru hareket edecek. Bu nedenle pazartesi, salı ve çarşamba günleri Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağış bekleniyor.

YAĞIŞ TİPİ DEĞİŞİYOR: KAR, SAĞANAK VE KARLA KARIŞIK YAĞMUR

Yağışların şekli bölgelere göre farklılık gösterecek. Kıyı kesimlerde, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da sağanak yağmur öngörülürken, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.

Bugün akşam saatlerine kadar Kastamonu, Bartın, Karabük ve Sinop çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. 400 metre üzeri rakıma sahip yerlerde ise yoğun kar yağışı görülecek.

Yarın (Pazartesi) ise Van'ın güneyi, Hakkari, Şırnak, Batman, Bitlis ve Siirt çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar bekleniyor.

DON TEHLİKESİ SÜRÜYOR! TARIM ZOR DURUMDA

Tarımla uğraşan vatandaşlar için önemli bir uyarı da zirai donla ilgili geldi. Uzman Tekin, Türkiye genelinde etkili olan zirai don riskinin önümüzdeki 2 gün boyunca süreceğini bildirdi. Özellikle Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’da zirai don tehlikesi bulunuyor. Vatandaşların bu duruma karşı dikkatli olması istendi.

ÇIĞ VE TOZ TAŞINIMI UYARISI

Hafta boyunca Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğunu belirten Tekin, yarın için ayrıca Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı beklendiğini açıkladı. Bu nedenle hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma ve çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

BÜYÜKŞEHİRLERDE GÜNEŞLİ VE ILIK GÜNLER

Öte yandan Ankara, İstanbul ve İzmir'de önümüzdeki 3 gün boyunca yağış beklenmiyor. Bu şehirlerde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Sıcaklıklar şöyle:

Ankara: Pazartesi 10, Salı 15, Çarşamba 17 derece

İstanbul: Pazartesi 15, Salı 17, Çarşamba 19 derece

İzmir: Pazartesi 19, Salı 21, Çarşamba 23 derece