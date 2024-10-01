Meteoroloji hafta sonu için uyardı: Bu illerde yaşayanlar dikkat

01 Ekim 2024 17:06 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 17:26

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu için hava tahmin raporunu yayımladı. Hava sıcaklıklarının 15 derece birden düştüğü İstanbul'da güneş yüzünü gösterse de sıcaklıklarda büyük bir değişiklik olmayacak. Cumartesi günü parçalı bulutlu olan hava, pazar gününde yine sağanak yağışa dönecek. Peki diğer bölgelerde hava hafta sonu hava nasıl olacak? İşte yanıtı...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü​ 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Ülkenin batısı haftaya soğuk hava​ ve sağanak yağışla başlarken, doğuda güneşli hava etkisini gösterdi. İstanbul​ ve birçok kentte sıcaklıklar 15 derece birden düştü, soğukla hissedilir derecede kendini göstermeye başladı. Vatandaşlar da "Peki hava soğuk ve yağışlı mı olacak? Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul2da hafta sonu sağanak var mı?" sorularına cevap aramaya başladı.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji yayımladığı raporda bu sorulara yanıt verdi. Cumartesi günü ülkenin büyük bir kısmında hava güneşli olacak. Fakat batı illerinde parçalı bulutlu olurken, Edirne, Kırklareli ve Çanakkale'de sağanak yağışa çevirecek.

İstanbul'da ise hava sıcaklığının 28 derece olması bekleniyor. Cumartesi günü en yüksek sıcaklık; Kahramanmaraş, Aydın, Manisa, Balıkesir'de kaydedilecek.

PAZAR GÜNÜ İSTANBUL'DA SAĞANAK VAR

Pazar günü ise ülkenin batısı sağanak yağışlı, doğusu ise yazdan kalma günler yaşayacak. İstanbul'da pazar günü sağanak yağış​ bekleniyor, hava sıcaklığı ise 27 dereceye kadar düşecek. Pazar günü ülke genelinde en yüksek sıcaklık 34 derece ile Adana'da yaşanacak.