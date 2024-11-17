Meteoroloji saat verdi! 12 il için çok kuvvetli sağanak uyarısı

17 Kasım 2024 16:32 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 16:48

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava sıcaklıklarının düştüğü doğu kesimlerde kuvvetli sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Yapılan uyarıda sağanak yağış için tarih verildi, vatandaşların yaşanabilecek sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü​ sıcaklıkların düştüğü ve kar yağışının hakim olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu​ bölgesindeki bazı illeri uyardı. Bu gece saatlerinden itibaren Malatya​, Adıyaman​ çevrelerinde, yarın sabah saatlerinden itibaren Tunceli, Elazığ ve Bingöl, öğle saatlerinden itibaren ise Muş, Bitlis, Batman, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Diyarbakır’ın kuzey kesimlerinde kuvvetli sağpanal olacağının tahmin edildiğini bildirdi.

KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Siirt ve Şırnak’ın doğusu, Tunceli ve Bingöl’ün kuzeyi, Bitlis’in güneyi ve Hakkari’nin yüksek kesimlerinde (2 bin rakım ve üzeri) karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmasının beklendiği belirtilen açıklamada, yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, kar yağışı alan yerlerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.