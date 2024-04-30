Meteoroloji saat verdi: Birçok il için kırmızı, sarı ve turuncu uyarılar... Hava fena bozacak

30 Nisan 2024 16:01 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 16:08

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın için hava tahmin raporunu yayımladı. Ülkenin birçok bölgesinde yarın hava bozacak, karanlık bir hava hakim olacak.

KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR

Ankara ve Konya çevreleri ile Eskişehir'in doğusunda, öğle saatlerinden itibaren Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde gök gürültülü, aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak öngörülüyor.

Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde bu gece saatlerinden, Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinde ise yarın öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak bekleniyor.

Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yarın sabah saatlerinden itibaren, Karabük ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak öngörülüyor.

TOZ AŞINIMI ETKİLİ OLACAK

Genel Müdürlükten yapılan son tahminlere göre, bugün İç Anadolu, Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'da etkili olan Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı hadisesinin yarın Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'da etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

Öte yandan toz taşınımı beklenen, Sivas, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Mardin, Şırnak, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Adana, Niğde, Karaman ve Konya için "turuncu", Mersin, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa için "kırmızı" kodlu uyarıda bulunuldu.