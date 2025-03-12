Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Meteoroloji saat verdi! İstanbul dahil 7 il için sağanak yağış uyarısı | 12 Mart hava durumu tahminleri

Meteoroloji 12 Mart hava durumu raporunu yayımlarken İstanbul'un da aralarında olduğu 7 il için sürpriz bir sağanak yağış uyarısı geldi. Yağmurun beklendiği saate de yer verilirken, ülke genelindeki son hava tahminleri de paylaşıldı. İşte son meteoroloji değerlendirmeler...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
12.03.2025
saat ikonu 06:57
|
GÜNCELLEME:
12.03.2025
saat ikonu 07:28

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12 Mart 2025 hava durumu raporunu yayımladı. Değerlendirmelere göre yurt genelinde hava sıcaklıkları artmaya devam edecek ancak bugün için 7 ilde sağanak yağmur geçişi bekleniyor. Peki o iller hangileri? Bugün hava durumu nasıl olacak. İşte detaylar...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Bugün yurdun batısı ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu parçalı bulutlu, bazı bölgelerde çok bulutlu olacak. Marmara'nın batısı, İstanbul, Bursa, Yalova ve İzmir'in kuzey kesimlerinde sağanak yağış beklenirken, diğer bölgeler az bulutlu ve açık olacak. Gece ve sabah saatlerinde doğuda buzlanma ve don, ülke genelinde pus ve sis görülecek. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun yükseklerinde kar erimesine bağlı olarak çığ riski devam ediyor.

Diğer yandan çığ tehlikesi, heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

İşte bölge bölge ve il il hava durumu:

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul ve Balıkesir çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneyinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

  • EDİRNE 21°C - Parçalı ve çok bulutlu
  • İSTANBUL 20°C - Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde 6 ila 12 arasında hafif sağanak geçişleri görülecek. Yağış batıdan doğuya doğru kayarak öğle saatlerinde kenti terk edecek.
  • KIRKLARELİ 21°C - Parçalı ve çok bulutlu
  • KOCAELİ 24°C - Parçalı ve çok bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, İzmir'in kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin kuzeyinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

  • AFYONKARAHİSAR 22°C - Parçalı ve az bulutlu
  • DENİZLİ 26°C - Parçalı ve az bulutlu
  • İZMİR 24°C - Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuzey kesimleri sağanak yağışlı
  • MUĞLA 20°C - Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

  • ADANA 26°C - Parçalı ve az bulutlu
  • ANTALYA 21°C - Parçalı ve az bulutlu
  • HATAY 25°C - Parçalı ve az bulutlu
  • MERSİN 22°C - Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

  • ANKARA 23°C - Parçalı ve az bulutlu
  • ESKİŞEHİR 24°C - Parçalı ve az bulutlu
  • KONYA 24°C - Parçalı ve az bulutlu
  • NEVŞEHİR 22°C - Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

  • BOLU 22°C - Parçalı ve az bulutlu
  • DÜZCE 24°C - Parçalı ve az bulutlu
  • SİNOP 20°C - Parçalı ve az bulutlu
  • ZONGULDAK 21°C - Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

  • AMASYA 26°C - Parçalı ve az bulutlu
  • ARTVİN 21°C - Parçalı ve az bulutlu
  • SAMSUN 22°C - Parçalı ve az bulutlu
  • TRABZON 19°C - Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

  • ERZURUM 11°C - Parçalı ve az bulutlu
  • KARS 14°C - Parçalı ve az bulutlu
  • MALATYA 21°C - Parçalı ve az bulutlu
  • VAN 9°C - Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

  • DİYARBAKIR 24°C - Parçalı ve az bulutlu
  • GAZİANTEP 24°C - Parçalı ve az bulutlu
  • SİİRT 22°C - Parçalı ve az bulutlu
  • ŞANLIURFA 26°C - Parçalı ve az bulutlu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kocakarı soğukları yoksa Mart şakası mı? Meteoroloji uzmanından bahar bekleyenlere sürprizli hava durumuuyarısı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Güneşi gören kendini sahile attı! Alanya'da mart ayında yaz havası

Sıkça Sorulan Sorular

2025 YILI SICAK OLACAK MI?
Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), 2025 yılına kadar herhangi bir yılın sanayi öncesi seviyelerden 1,5°C daha sıcak olma ihtimalinin %40 olduğunu belirtiyor. Türkiye, iklim değişikliğinin etkilerini yakından hisseden ülkeler arasında yer alıyor.
ETİKETLER
#istanbul hava durumu
#istanbul hava durumu
#Hava Durumu
#Yağmur
#Meteoroloji
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.