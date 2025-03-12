Meteoroloji saat verdi! İstanbul dahil 7 il için sağanak yağış uyarısı | 12 Mart hava durumu tahminleri

Meteoroloji 12 Mart hava durumu raporunu yayımlarken İstanbul'un da aralarında olduğu 7 il için sürpriz bir sağanak yağış uyarısı geldi. Yağmurun beklendiği saate de yer verilirken, ülke genelindeki son hava tahminleri de paylaşıldı. İşte son meteoroloji değerlendirmeler...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12 Mart 2025 hava durumu raporunu yayımladı. Değerlendirmelere göre yurt genelinde hava sıcaklıkları artmaya devam edecek ancak bugün için 7 ilde sağanak yağmur geçişi bekleniyor. Peki o iller hangileri? Bugün hava durumu nasıl olacak. İşte detaylar...
Bugün yurdun batısı ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu parçalı bulutlu, bazı bölgelerde çok bulutlu olacak. Marmara'nın batısı, İstanbul, Bursa, Yalova ve İzmir'in kuzey kesimlerinde sağanak yağış beklenirken, diğer bölgeler az bulutlu ve açık olacak. Gece ve sabah saatlerinde doğuda buzlanma ve don, ülke genelinde pus ve sis görülecek. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun yükseklerinde kar erimesine bağlı olarak çığ riski devam ediyor.
Diğer yandan çığ tehlikesi, heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
İşte bölge bölge ve il il hava durumu:
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul ve Balıkesir çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneyinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, İzmir'in kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin kuzeyinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.