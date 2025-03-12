Meteoroloji saat verdi! İstanbul dahil 7 il için sağanak yağış uyarısı | 12 Mart hava durumu tahminleri

Meteoroloji 12 Mart hava durumu raporunu yayımlarken İstanbul'un da aralarında olduğu 7 il için sürpriz bir sağanak yağış uyarısı geldi. Yağmurun beklendiği saate de yer verilirken, ülke genelindeki son hava tahminleri de paylaşıldı. İşte son meteoroloji değerlendirmeler...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12 Mart 2025 hava durumu raporunu yayımladı. Değerlendirmelere göre yurt genelinde hava sıcaklıkları artmaya devam edecek ancak bugün için 7 ilde sağanak yağmur geçişi bekleniyor. Peki o iller hangileri? Bugün hava durumu nasıl olacak. İşte detaylar...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Bugün yurdun batısı ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu parçalı bulutlu, bazı bölgelerde çok bulutlu olacak. Marmara'nın batısı, İstanbul, Bursa, Yalova ve İzmir'in kuzey kesimlerinde sağanak yağış beklenirken, diğer bölgeler az bulutlu ve açık olacak. Gece ve sabah saatlerinde doğuda buzlanma ve don, ülke genelinde pus ve sis görülecek. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun yükseklerinde kar erimesine bağlı olarak çığ riski devam ediyor.

Diğer yandan çığ tehlikesi, heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

İşte bölge bölge ve il il hava durumu:

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul ve Balıkesir çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneyinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 21°C - Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 20°C - Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde 6 ila 12 arasında hafif sağanak geçişleri görülecek. Yağış batıdan doğuya doğru kayarak öğle saatlerinde kenti terk edecek.

KIRKLARELİ 21°C - Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 24°C - Parçalı ve çok bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, İzmir'in kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin kuzeyinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 22°C - Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 26°C - Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 24°C - Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuzey kesimleri sağanak yağışlı

MUĞLA 20°C - Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 26°C - Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 21°C - Parçalı ve az bulutlu

HATAY 25°C - Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 22°C - Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 23°C - Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 24°C - Parçalı ve az bulutlu

KONYA 24°C - Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR 22°C - Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 22°C - Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 24°C - Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 20°C - Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 21°C - Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 26°C - Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN 21°C - Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 22°C - Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 19°C - Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM 11°C - Parçalı ve az bulutlu

KARS 14°C - Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 21°C - Parçalı ve az bulutlu

VAN 9°C - Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 24°C - Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 24°C - Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 22°C - Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 26°C - Parçalı ve az bulutlu