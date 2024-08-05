Meteoroloji saat verdi! İstanbul için sağanak yağış uyarısı: Çok kuvvetli geliyor

05 Ağustos 2024 14:53 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 15:35

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Türkiye'de etkili olan kavurucu sıcaklar git gide artış gösterirken, güzel haber Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği'nden geldi. Valilikten yapılan açıklamada İstanbul'da akşam saatlerinde sağanak yağışın etkili olacağı bildirildi.

İSTANBUL'UN BATISINDA SAĞANAK ALARMI

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji’ye göre; akşam saatlerine kadar İstanbul'un batısında (Silivri ve Çatalca) yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

METEOROLOJİ DE SAĞANAK İÇİN UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise, "Yapılan son değerlendirmeler ve meteoroloji radarı verilerine göre; akşam saatlerine kadar Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile İstanbul'un batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.