Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Sule Altinel

Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli sağanak ve mayıs ayında kar uyarısı! İşte 15 Mayıs il il hava durumu

Meteoroloji'nin son raporuna göre, yurdun birçok bölgesinde sağanak yağış uyarısı yapılırken, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksekleri ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde kar yağışı bekleniyor. İşte il il 15 Mayıs hava durumu tahmini...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli sağanak ve mayıs ayında kar uyarısı! İşte 15 Mayıs il il hava durumu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
15.05.2025
saat ikonu 07:08
|
GÜNCELLEME:
15.05.2025
saat ikonu 07:17

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun doğu kesimleri ile zamanla batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz, Ordu ve Tokat çevreleri ile gece saatlerinde Çanakkale, Manisa ve İzmir çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli sağanak ve mayıs ayında kar uyarısı! İşte 15 Mayıs il il hava durumu

Yağışların, Doğu Anadolu'nun doğusu (Van ve Hakkari hariç), Osmaniye, Diyarbakır, Siirt ve Batman çevreleri ile Adana'nın doğu ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, ilk saatlerde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksekleri ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli sağanak ve mayıs ayında kar uyarısı! İşte 15 Mayıs il il hava durumu

HAVA SICAKLIĞI DÜŞÜYOR

Hava sıcaklığında, önemli bir değişikliğin olmayacağı, yurdun kuzeydoğu ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli sağanak ve mayıs ayında kar uyarısı! İşte 15 Mayıs il il hava durumu

Rüzgarın ise yurdun kuzeybatı ve güneydoğu kesimlerinde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olorak esmesi bekleniyor.

İŞTE 15 MAYIS İL İL HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in güneybatı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde güneybatı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde İzmir ve Manisa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

DENİZLİ °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

İZMİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel olarak kuvvetli olmak üzere, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 26°C
Parçalı bulutlu

HATAY °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 23°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 19°C
Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 21°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 21°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 22°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 20°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 23°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 19°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Ordu ve Tokat çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin doğusunun yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin doğusunda (Van ve Hakkari hariç) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların, ilk saatlerde bölgenin kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 10°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı, yüksek kesimleri ilk saatlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

KARS °C, 9°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı, yüksek kesimleri ilk saatlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

MALATYA °C, 21°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Diyarbakır, Siirt ve Batman çevreleri yerel olarak kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 20°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 24°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 20°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hatay’ı dolu vurdu! Yollar göle döndü, hayatı felç etti
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.