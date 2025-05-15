Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli sağanak ve mayıs ayında kar uyarısı! İşte 15 Mayıs il il hava durumu

Meteoroloji'nin son raporuna göre, yurdun birçok bölgesinde sağanak yağış uyarısı yapılırken, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksekleri ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde kar yağışı bekleniyor. İşte il il 15 Mayıs hava durumu tahmini...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun doğu kesimleri ile zamanla batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz, Ordu ve Tokat çevreleri ile gece saatlerinde Çanakkale, Manisa ve İzmir çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Doğu Anadolu'nun doğusu (Van ve Hakkari hariç), Osmaniye, Diyarbakır, Siirt ve Batman çevreleri ile Adana'nın doğu ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, ilk saatlerde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksekleri ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Hava sıcaklığında, önemli bir değişikliğin olmayacağı, yurdun kuzeydoğu ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise yurdun kuzeybatı ve güneydoğu kesimlerinde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olorak esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in güneybatı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde güneybatı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde İzmir ve Manisa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
DENİZLİ °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
İZMİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel olarak kuvvetli olmak üzere, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 26°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 23°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 19°C
Parçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, 21°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 21°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 22°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 20°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 23°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 19°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Ordu ve Tokat çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin doğusunun yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin doğusunda (Van ve Hakkari hariç) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların, ilk saatlerde bölgenin kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 10°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı, yüksek kesimleri ilk saatlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
KARS °C, 9°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı, yüksek kesimleri ilk saatlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
MALATYA °C, 21°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Diyarbakır, Siirt ve Batman çevreleri yerel olarak kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 20°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 24°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN °C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 20°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı