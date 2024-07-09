Meteoroloji saat vererek uyardı! Ankara, Kastamonu, Bolu ve Karabük için sağanak alarmı

09 Temmuz 2024 15:23 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 16:01

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Türkiye'de birçok il kavurucu sıcaklarla mücadele ediyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nefes aldırmazken, meteoroloji uyarılarına bir yenisini ekledi.

AKŞAM SAATLERİNDE KUVVETLENECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, gök gürültülü sağanak, Ankara'nın kuzey ve batısı, Çankırı çevreleri, Bolu'nun batısıyla Karabük ve Kastamonu'nun güneyinde akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli olacak.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.