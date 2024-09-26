Meteoroloji saat verip uyardı: Göz gözü görmeyecek! İşte 26 Eylül 2024 hava durumu raporu

26 Eylül 2024 05:38 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 06:00

Meteoroloji, güncel hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, Marmara ve Karadeniz'de sisli ve puslu havanın hakim olacağı öğrenildi. Kimi bölgelerde ise yerel sağanak yağışların beklendiği ifade edildi. İşte 26 Eylül 2024 il il hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın kuzey ve doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

SICAKLIK ARTACAK

Hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi, yurdun doğusunda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

İŞTE İL İL 26 EYLÜL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 15°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL​ 18°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 14°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 17°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 10°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR​ 18°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 17°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 14°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 19°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 22°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 18°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 12°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeybatısında gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA​ 11°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 12°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 12°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT 8°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 11°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 14°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 19°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 16°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA 14°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN 12°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, iç ve yüksek kesimleri yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak yağışlı

SAMSUN 17°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 19°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 5°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 5°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 12°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 9°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 16°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 17°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 16°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 20°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu