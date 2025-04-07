Meteoroloji sarı kodla alarm verdi! İstanbul dahil 10 il için uyarı! 7 Nisan hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’un da aralarında bulunduğu 10 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Yağış, fırtına ve sıcaklık düşüşü birçok bölgede etkili olacak. Marmara Bölgesi'nin kuzeybatısında karla karışık yağmur, yükseklerde kar bekleniyor. İşte detaylar...

Türkiye, nisan ayında adeta kışı yaşıyor. Meteoroloji tarafından yayımlanan 7 Nisan Pazartesi günü hava durumu raporuna göre yurt genelinde yağışlı ve soğuk hava etkili olacak. İstanbul'un da aralarında olduğu 10 il için ise Meteoroloji sarı kodlu alarm verdi.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Değerlendirmelere göre bugün Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava öngörülüyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun bazı illeri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda aralıklı yağış bekleniyor. Yağışlar, Trakya ve Doğu Anadolu’nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar, diğer bölgelerde ise yağmur ve sağanak şeklinde görülecek. Marmara, Kıyı Ege, Manisa, Ardahan, Kars, Erzurum, Tunceli, Muş ve Bingöl çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor. Rüzgar ise Marmara’da kuzeydoğudan, Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatıdan, iç ve doğu kesimlerde ise güney yönlerden kuvvetli esecek; yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) hissedilecek.

HAVA SICAKLIĞI DÜŞÜYOR

Marmara Bölgesi’nde hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece düşeceği bildirilirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Uzmanlar, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguluyor.

10 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Manisa ve Tekirdağ için sarı kodlu uyarı yapıldı.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

EDİRNE 5°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 9°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 3°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

AFYON 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR 19°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

ADANA 24°C Çok bulutlu

ANTALYA 19°C Çok bulutlu, sağanak yağışlı

HATAY 24°C Çok bulutlu

ISPARTA 14°C Çok bulutlu, sağanak yağışl

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ANKARA 16°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 17°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KONYA 18°C Çok bulutlu

NEVŞEHİR 18°C Çok bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

BOLU 17°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı zamanla yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

KARABÜK 19°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP 14°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ZONGULDAK 15°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

AMASYA 23°C Parçalı ve çok bulutlu

RİZE 21°C Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 17°C Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 18°C Çok bulutlu, batı kesimleri sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ERZURUM 10°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KARS 12°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA 21°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

VAN 11°C Çok bulutlu, kuzey kesimleri yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ADIYAMAN 21°C Çok bulutlu

DİYARBAKIR 22°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

GAZİANTEP 21°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MARDİN 24°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı