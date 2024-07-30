Meteoroloji son raporu açıkladı: Sıcaklık azalıyor, fırtına geliyor! İşte il il 30 Temmuz hava durumu

30 Temmuz 2024 02:31 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 02:56

Kuzey Kore'yi sel aldı, binlerce kişi yerinden oldu! Kim Jong-un açtı ağzını yumdu gözünü

Kuzey Kore'yi sel aldı, binlerce kişi yerinden oldu! Kim Jong-un açtı ağzını yumdu gözünü

İstanbul'da barajlarda son durum! Sağanak yağış da etkili olmadı

İstanbul'da barajlarda son durum! Sağanak yağış da etkili olmadı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer ye çok bulutlu, Marmara (Balıkesir dışında), Batı Karadeniz (Sinop dışında), Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI AZALIYOR

Marmara'da 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

FIRTINA UYARISI

Rüzgarın, Marmara, Ege, Batı Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara uyarı yapıldı.

İŞTE İL İL 30 TEMMUZ HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Balıkesir dışında) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE 23°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 24°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 22°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 23°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 17°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 24°C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 26°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 26°C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 26°C, 36°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA 28°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 25°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 20°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 17°C, 32°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Salı) öğle saatlerinde parçalı bulutlu

ÇANKIRI 14°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 16°C, 31°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Salı) öğle saatlerinde parçalı bulutlu

SİVAS 12°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop dışında) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BOLU 15°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 19°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 22°C, 29°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 22°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 16°C, 32°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN 17°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 21°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 22°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bu akşam saatlerinde güneydoğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM 10°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 9°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 19°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

VAN 13°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 23°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 25°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 23°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 28°C, 42°C

Az bulutlu ve açık