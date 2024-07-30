Meteoroloji son raporu açıkladı: Sıcaklık azalıyor, fırtına geliyor! İşte il il 30 Temmuz hava durumu
Kuvvetli yağışların ardından 30 Temmuz'da havanın nasıl olacağı merak edilirken Meteoroloji son raporunu yayınladı. Sıcaklıkların 3 ila 5 derece azalacağı tahmin edilirken, kuvvetli rüzgar uyarısı da geldi. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer ye çok bulutlu, Marmara (Balıkesir dışında), Batı Karadeniz (Sinop dışında), Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI AZALIYOR
Marmara'da 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
FIRTINA UYARISI
Rüzgarın, Marmara, Ege, Batı Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara uyarı yapıldı.
İŞTE İL İL 30 TEMMUZ HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Balıkesir dışında) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE 23°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 24°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 22°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 23°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 17°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 24°C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 26°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 26°C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 26°C, 36°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu
ANTALYA 28°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 25°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 20°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 17°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Salı) öğle saatlerinde parçalı bulutlu
ÇANKIRI 14°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 16°C, 31°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Salı) öğle saatlerinde parçalı bulutlu
SİVAS 12°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop dışında) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BOLU 15°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 19°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 22°C, 29°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 22°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 16°C, 32°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN 17°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 21°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 22°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bu akşam saatlerinde güneydoğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ERZURUM 10°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 9°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 19°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
VAN 13°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 23°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 25°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 23°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 28°C, 42°C
Az bulutlu ve açık