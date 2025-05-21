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 | Sule Altinel

Meteoroloji son raporunu yayımladı: Sıcaklıklar artıyor! İşte il il 21 Mayıs hava durumu...

Meteoroloji'nin son hava durumu tahminine göre, yurt genelinde sıcaklıkların artması bekleniyor. Öte yandan bazı bölgeler de sağanak yağışlı geçecek. İşte 21 Mayıs 2025 il il hava durumu...

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Meteoroloji son raporunu yayımladı: Sıcaklıklar artıyor! İşte il il 21 Mayıs hava durumu...
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.05.2025
saat ikonu 07:07
|
GÜNCELLEME:
21.05.2025
saat ikonu 07:07

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç ve yüksek kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI ARTIYOR

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji son raporunu yayımladı: Sıcaklıklar artıyor! İşte il il 21 Mayıs hava durumu...

Rüzgarın ise yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İŞTE İL İL 21 MAYIS HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 26°C
Az bulutlu

DENİZLİ °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Doğu Akdeniz'de yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 27°C
Az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 27°C
Az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 23°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç ve yüksek kesimlerinin kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 28°C
Az bulutlu

VAN °C, 21°C
Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

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