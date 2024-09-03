Meteoroloji tahmin raporunu güncelledi! Kuvvetli yağış uyarısı geldi

03 Eylül 2024 20:30 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 20:35

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı son hava durumu tahmin raporuna göre, ülkenin kuzey, iç ve batı bölgelerinde parçalı bulutlu, yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Sakarya, Bilecik, Denizli, Afyonkarahisar, Konya ve Niğde çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve doğu bölgelerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise genellikle az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

METEROLOJİDEN SARI KODLU UYARI

Doğu Karadeniz kıyılarında ve Ordu çevresinde yağışların zaman zaman güçlü olacağı tahmin ediliyor. Bunun yanı sıra, Afyonkarahisar, Antalya, Burdur, Denizli, Isparta, Konya ve Muğla illeri için de sarı kodlu uyarı yapıldı.

EGE BÖLGESİ'NDE SICAKLIKLAR DÜŞECEK!

Hava sıcaklıklarının Ege ve Akdeniz bölgelerinde 2 ila 4 derece düşmesi, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmadan mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerinden, güney bölgelerinde ise güney ve batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

ORDU'YA SEL UYARISI...

Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu civarlarında beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında şiddetli rüzgar gibi olumsuz koşullara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulanıyor.