Meteoroloji tarih verdi! Sıcaklıklar bir anda yükselecek, güneşli günler geliyor

Meteoroloji’den gelen son tahminler, havaların hızla ısınacağını müjdeliyor. Türkiye genelinde etkisini gösteren serin ve yağışlı hava, yerini güneşli günlere bırakıyor. İşte yeni haftanın detaylı hava durumu...
Geçtiğimiz günlerde yurt genelinde etkili olan serin hava ve fırtına, yerini sıcak ve güneşli günlere bırakmaya hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı son tahmin raporuna göre, hava sıcaklıklarında ani bir artış yaşanacak. Termometreler birçok bölgede 10 derece birden yükselecek.
Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmin raporuna göre yurt genelinde hava sıcaklıkları batı bölgelerden başlayarak bugünden itibaren artış gösterecek. 20 derece civarında seyreden ortalama hava sıcaklıkları hafta ortasından itibaren birçok bölgede 30 derece seviyesine yükselecek. Rapora göre İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu 3 gün boyunca yağmur geçişlerine sahne olacak. Yağışlar çarşamba günü Karadeniz Bölgesi'nin güneyi ile İç Anadolu bölgesine doğru kayacak.
Yeni haftada Türkiye genelinde parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. Ancak bazı bölgelerde yağışlar etkisini sürdürmeye devam edecek. Orta ve Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğu bölgeleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi (Elazığ ve Bingöl hariç) ile Antalya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Tokat, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Siirt, Batman çevrelerinde ve Mersin’in batı ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor. Özellikle akşam saatlerinden sonra Hakkari çevresinde kuvvetli yağışlar görülebilir. Bu nedenle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışları, yağış anında sert rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor. Ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı da vatandaşların tedbirli olması istendi.
Öte yandan, sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğu bölgeleri ile Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülebileceği belirtildi. Hava sıcaklıklarındaki yükselişle birlikte yurt genelinde güneşli havanın etkisini artırması bekleniyor.
BALIKESİR 26°C Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE 29°C Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 20°C Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 26°C Parçalı ve az bulutlu
AFYON 19°C Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 24°C Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 27°C Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 23°C Parçalı ve az bulutlu
ADANA 26°C Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 23°C Parçalı ve çok bulutlu, merkez hariç yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR 21°C Parçalı ve çok bulutlu
HATAY 26°C Parçalı ve çok bulutlu
ANKARA 20°C Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR 22°C Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 20°C Parçalı ve çok bulutlu,
NEVŞEHİR 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BOLU 418°C Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 721°C Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU 320°C Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 714°C Parçalı ve çok bulutlu
AMASYA 22°C Parçalı ve çok bulutlu
RİZE 16°C Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 16°C Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 14°C Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM 19°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 19°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ADIYAMAN 1125°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR 1028°C Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 1024°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 1326°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı