Meteoroloji tarih verdi! Sıcaklıklar bir anda yükselecek, güneşli günler geliyor

Geçtiğimiz günlerde yurt genelinde etkili olan serin hava ve fırtına, yerini sıcak ve güneşli günlere bırakmaya hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı son tahmin raporuna göre, hava sıcaklıklarında ani bir artış yaşanacak. Termometreler birçok bölgede 10 derece birden yükselecek.

10 DERECE BİRDEN YÜKSELİYOR

Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmin raporuna göre yurt genelinde hava sıcaklıkları batı bölgelerden başlayarak bugünden itibaren artış gösterecek. 20 derece civarında seyreden ortalama hava sıcaklıkları hafta ortasından itibaren birçok bölgede 30 derece seviyesine yükselecek. Rapora göre İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu 3 gün boyunca yağmur geçişlerine sahne olacak. Yağışlar çarşamba günü Karadeniz Bölgesi'nin güneyi ile İç Anadolu bölgesine doğru kayacak.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Yeni haftada Türkiye genelinde parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. Ancak bazı bölgelerde yağışlar etkisini sürdürmeye devam edecek. Orta ve Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğu bölgeleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi (Elazığ ve Bingöl hariç) ile Antalya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Tokat, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Siirt, Batman çevrelerinde ve Mersin’in batı ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor. Özellikle akşam saatlerinden sonra Hakkari çevresinde kuvvetli yağışlar görülebilir. Bu nedenle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışları, yağış anında sert rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor. Ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı da vatandaşların tedbirli olması istendi.

SİS VE PUSA DİKKAT!

Öte yandan, sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğu bölgeleri ile Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülebileceği belirtildi. Hava sıcaklıklarındaki yükselişle birlikte yurt genelinde güneşli havanın etkisini artırması bekleniyor.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

BALIKESİR 26°C Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE 29°C Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 20°C Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 26°C Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

AFYON 19°C Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 24°C Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 27°C Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 23°C Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

ADANA 26°C Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 23°C Parçalı ve çok bulutlu, merkez hariç yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR 21°C Parçalı ve çok bulutlu

HATAY 26°C Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ANKARA 20°C Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 22°C Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 20°C Parçalı ve çok bulutlu,

NEVŞEHİR 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

BOLU 418°C Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 721°C Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU 320°C Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 714°C Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

AMASYA 22°C Parçalı ve çok bulutlu

RİZE 16°C Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 16°C Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 14°C Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ERZURUM 19°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 19°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ADIYAMAN 1125°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR 1028°C Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 1024°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 1326°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı