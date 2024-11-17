Meteoroloji tarih verdi! Soğuk hava ve yağış Türkiye'ye ilerliyor | Önce güneş sonra kara kış

17 Kasım 2024 06:52 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 07:46

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Yarından sonra birkaç gün ülke genelinde güneş yüzünü gösterecek. Ancak sonrası soğuk ve yağmur... Peki kış ne zaman başlıyor? İşte detaylar..

Nezle neden olur ve nasıl geçer? Nezleye ilaçsız ne iyi gelir?

Nezle neden olur ve nasıl geçer? Nezleye ilaçsız ne iyi gelir?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve batısında yağmur​ ve sağanak yağış bekleniyor. Doğu Anadolu’nun güneydoğusundaki yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar​ yağışı öngörülüyor. Özellikle Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis görülebilir.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Doğu bölgelerde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece düşeceği, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar​ genellikle güney yönlerden, Marmara​'da ise kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde beklenen yerel kuvvetli yağışlar nedeniyle olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KIŞ NE ZAMAN BAŞLAYACAK

Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmin raporuna göre yeni haftada birkaç gün güneş yüzünü gösterecek. Yarın (18 Kasım Pazartesi) batıdan başlayarak güneşli hava kademe kademe yurdun büyük bölümünde görülecek.

Ancak perşembe gününden başlayarak soğuk hava ile birlikte yağışlar ülke genelinde etkisini gösterecek.

Soğuk hava bazı bölgelere kar da getirecek.

BÖLGE BÖLGE VE İL İL HAVA DURUMU​

Marmara: Hava parçalı ve çok bulutlu olacak, güney kesimlerinde sabah saatlerinde yerel sağanak yağış bekleniyor.

Bursa: 15°C, sabah saatlerinde yerel sağanak yağışlı

Edirne: 13°C, parçalı ve çok bulutlu

İstanbul: 15°C, parçalı ve çok bulutlu

Kocaeli: 14°C, parçalı ve çok bulutlu

Ege: Bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağış görülecek.

Afyon: 14°C, aralıklı sağanak yağışlı

Denizli: 15°C, aralıklı sağanak yağışlı

İzmir: 16°C, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

Manisa: 17°C, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

Akdeniz: Parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Bölge genelinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar, Batı ve Doğu Akdeniz'de yerel olarak kuvvetli olabilir.

Adana: 17°C, yerel kuvvetli sağanak yağışlı

Antalya: 17°C, yerel kuvvetli sağanak yağışlı

Hatay: 19°C, yerel kuvvetli sağanak yağışlı

Mersin: 19°C, yerel kuvvetli sağanak yağışlı

İç Anadolu: Bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağış görülecek.

Ankara: 11°C, hafif yağmur ve sağanak yağışlı

Eskişehir: 13°C, hafif yağmur ve sağanak yağışlı

Kayseri: 16°C, yağmur ve sağanak yağışlı

Konya: 14°C, yağmur ve sağanak yağışlı

Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor.

Bolu: 13°C, parçalı ve çok bulutlu

Düzce: 13°C, parçalı ve çok bulutlu

Kastamonu: 12°C, parçalı ve çok bulutlu

Zonguldak: 12°C, parçalı ve çok bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz: Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde gece saatlerinden itibaren sağanak yağış bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar görülebilir.

Amasya: 12°C, gece saatlerinde sağanak yağışlı

Samsun: 15°C, parçalı ve çok bulutlu

Tokat: 13°C, gece saatlerinde sağanak yağışlı

Trabzon: 15°C, parçalı ve çok bulutlu

Doğu Anadolu: Bölgenin güney ve batısında yağış bekleniyor. Yağışlar genellikle yağmur şeklinde olurken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülebilir.

Erzurum: 7°C, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar

Kars: 7°C, parçalı ve çok bulutlu

Malatya: 14°C, sağanak yağışlı

Van: 10°C, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Güneydoğu Anadolu: Hava parçalı ve yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve batısında sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar, Gaziantep ve Kilis çevresinde yerel olarak kuvvetli olabilir.