Meteoroloji tarih verdi! Soğuk hava ve yağış Türkiye'ye ilerliyor | Önce güneş sonra kara kış
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Yarından sonra birkaç gün ülke genelinde güneş yüzünü gösterecek. Ancak sonrası soğuk ve yağmur... Peki kış ne zaman başlıyor? İşte detaylar..
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve batısında yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Doğu Anadolu’nun güneydoğusundaki yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor. Özellikle Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis görülebilir.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Doğu bölgelerde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece düşeceği, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle güney yönlerden, Marmara'da ise kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde beklenen yerel kuvvetli yağışlar nedeniyle olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KIŞ NE ZAMAN BAŞLAYACAK
Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmin raporuna göre yeni haftada birkaç gün güneş yüzünü gösterecek. Yarın (18 Kasım Pazartesi) batıdan başlayarak güneşli hava kademe kademe yurdun büyük bölümünde görülecek.
Ancak perşembe gününden başlayarak soğuk hava ile birlikte yağışlar ülke genelinde etkisini gösterecek.
Soğuk hava bazı bölgelere kar da getirecek.
BÖLGE BÖLGE VE İL İL HAVA DURUMU
Marmara: Hava parçalı ve çok bulutlu olacak, güney kesimlerinde sabah saatlerinde yerel sağanak yağış bekleniyor.
- Bursa: 15°C, sabah saatlerinde yerel sağanak yağışlı
- Edirne: 13°C, parçalı ve çok bulutlu
- İstanbul: 15°C, parçalı ve çok bulutlu
- Kocaeli: 14°C, parçalı ve çok bulutlu
Ege: Bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağış görülecek.
- Afyon: 14°C, aralıklı sağanak yağışlı
- Denizli: 15°C, aralıklı sağanak yağışlı
- İzmir: 16°C, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
- Manisa: 17°C, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
Akdeniz: Parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Bölge genelinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar, Batı ve Doğu Akdeniz'de yerel olarak kuvvetli olabilir.
- Adana: 17°C, yerel kuvvetli sağanak yağışlı
- Antalya: 17°C, yerel kuvvetli sağanak yağışlı
- Hatay: 19°C, yerel kuvvetli sağanak yağışlı
- Mersin: 19°C, yerel kuvvetli sağanak yağışlı
İç Anadolu: Bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağış görülecek.
- Ankara: 11°C, hafif yağmur ve sağanak yağışlı
- Eskişehir: 13°C, hafif yağmur ve sağanak yağışlı
- Kayseri: 16°C, yağmur ve sağanak yağışlı
- Konya: 14°C, yağmur ve sağanak yağışlı
Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor.
- Bolu: 13°C, parçalı ve çok bulutlu
- Düzce: 13°C, parçalı ve çok bulutlu
- Kastamonu: 12°C, parçalı ve çok bulutlu
- Zonguldak: 12°C, parçalı ve çok bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz: Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde gece saatlerinden itibaren sağanak yağış bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar görülebilir.
- Amasya: 12°C, gece saatlerinde sağanak yağışlı
- Samsun: 15°C, parçalı ve çok bulutlu
- Tokat: 13°C, gece saatlerinde sağanak yağışlı
- Trabzon: 15°C, parçalı ve çok bulutlu
Doğu Anadolu: Bölgenin güney ve batısında yağış bekleniyor. Yağışlar genellikle yağmur şeklinde olurken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülebilir.
- Erzurum: 7°C, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar
- Kars: 7°C, parçalı ve çok bulutlu
- Malatya: 14°C, sağanak yağışlı
- Van: 10°C, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Güneydoğu Anadolu: Hava parçalı ve yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve batısında sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar, Gaziantep ve Kilis çevresinde yerel olarak kuvvetli olabilir.
- Diyarbakır: 17°C, gece saatlerinde sağanak yağışlı
- Gaziantep: 19°C, yerel kuvvetli sağanak yağışlı
- Siirt: 15°C, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar
- Şanlıurfa: 20°C, gece saatlerinde sağanak yağışlı
Nihayet güneş biraz olsun gözükecek gibi