Meteoroloji tarih vererek uyardı! İstanbul'da 3 gün boyunca sağanak yağış durmayacak

02 Aralık 2024 10:52 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 12:33

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı son hava değerlendirmesinde İstanbulluları uyardı. Yurt genelinde dondurucu soğuklar etkili olurken İstanbul'da 3 gün boyunca sağanak yağış beklendiği bildirildi. Yağışların perşembe günü etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji 4 il için sarı kodlu uyarıda bulundu

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji 4 il için sarı kodlu uyarıda bulundu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü​ 5 günlük hava tahmin raporunu paylaştı. Değerlendirmelere göre, hafta boyunca yurt genelinde sağanak yağışlar bekleniyor. Öte yandan Meteoroloji, İstanbul​'da da 3 gün boyunca devam edecek olan sağanak yağışlar için de vatandaşları uyardı. Pazartesi günü başlayacak olan yağışların perşembe günü etkisini kaybetmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA 3 GÜN BOYUNCA SAĞANAK VAR

İstanbul’da bugün kuvvetli rüzgarla birlikte sağanak yağış görülecek. Megakentteki yağışların salı ve çarşamba günü de etkili olması, perşembe günü etkisini yitirmesi bekleniyor.

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın Marmara’nın batısında Kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40 - 60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.