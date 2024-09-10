Meteoroloji tarih verip uyardı: 6 ile yağmur geliyor! İşte son hava durumu raporu

10 Eylül 2024 07:11 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 07:14

Bugün hava nasıl olacak, sorusu Meteoroloji tarafından yayımlanan son hava durumu raporu ile cevap buldu. Rapora göre yurdun büyük bölümünde güneş yüzünü gösterirken bazı bölgelerde yerel yağışlar görülecek. Ancak 38 il için sağanak yağış alarmı da verildi. İşte Meteoroloji'nin son hava durumu raporu ve yağış tahminleri.

Eylül ayına girilmesiyle uzun süredir ülke genelinde etkili olan sıcak ve kavurucu yaz sıcakları görece daha serin bir havaya yerini bıraktı. Sonbaharın gelişiyle birlikte sağanak yağış da yer yer etkisini göstermeye başladı. Yağış bazı bölgelerde sel ve su baskını gibi olumsuzluklara yol açarken uzmanlardan hayati risklere karşı dikkatli olunması uyarası geldi.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji tarafından yayımlanan son rapora göre ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek. Bazı bölgelerde yağışla birlikte sıcaklıklar kısmen düşecek. Özellikle iç, güney ve kuzey kesimlerde havanın güneşli olması beklenirken, doğu bölgelerde yerel yağışlar görülecek.

6 İLE YAĞMUR GELİYOR

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre: Ülkemizin doğu kesimleri ile Marmara, Ege ve Akdeniz parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu, Adana ve Artvin çevreleri ile Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor. Yağışların, Muş ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.