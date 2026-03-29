 | Onur Kaya

Meteoroloji tek tek uyardı! 10 ilde sarı kodlu alarm: Kar ve sağanak bastıracak

Türkiye mart ayının sonlarında soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında. Meteoroloji, pazar günü karla karışık yağmur ve gök gürültülü sağanak beklenen 10 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Yurt genelinde İstanbul da dahil birçok ilde hava yağışlı geçecek. Sıcaklık da mevsim normallerinin altında seyredecek.

KAYNAK:
Onur Kaya
|
GİRİŞ:
29.03.2026
saat ikonu 08:08
|
GÜNCELLEME:
29.03.2026
saat ikonu 08:17

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 29 Mart 2026 tarihli raporunu yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre pazar günü ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerin yüksekleri ile zamanla Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 29 Mart 2026 tarihli raporuna göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı bir pazar günü bekleniyor.
Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, iç kesimlerin yüksekleri ile Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.
Ege, Akdeniz, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'in batısı ile Adıyaman ve Elazığ çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.
Hava sıcaklığı batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında seyredecek.
Ege, Akdeniz, Marmara'nın güneyi, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) bekleniyor.
Ankara, Bolu, Kastamonu, Zonguldak, Karabük, Sakarya, Bartın ve Düzce'de karla karışık yağmur, Antalya ve Isparta'da ise gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle sarı kodlu uyarı verildi.
YÜKSEK KESİMLERDE KAR VE ÇIĞ TEHLİKESİ

Yağışların, Ege, Akdeniz, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'in batısı ile Adıyaman ve Elazığ çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.

HAVA SICAKLIĞI NORMALİN ALTINDA

Hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde azalarak mevsim normallerinin altında, yurdun doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında seyredecek.

5 BÖLGEYE FIRTINA UYARISI

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege ve Akdeniz Bölgeleri ile Marmara’nın güney, İç Anadolu’nun güney ve doğu, Doğu Anadolu’nun batı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

10 İLDE SARI KODLU ALARM

kar ve gök gürültülü sağanak beklenen 10 il için sarı kodlu alarm verdi. Buna göre; Ankara, Bolu, Kastamonu, Zonguldak, Karabük, Sakarya, Bartın ve Düzce'de karla karışık yağmur, Antalya ve Isparta'da ise gök gürültülü sağanak etkili olacak.

İşte bölgelere göre hava durumunun ayrıntıları...

MARMARA

Çok bulutlu, doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, bölgenin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 12°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 12°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, bölgenin aralıklı sağanak yağışlı, güney kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Kütahya ve Afyonkarahisar yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, bölgenin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, bölgenin yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla kuzey ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzey çevrelerinin yüksekleri zamanla karla karışık yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri zamanla karla karışık yağmurlu

KONYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, batısında öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, bölgenin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 10°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DÜZCE °C, 12°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 12°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri zamanla karla karışık yağmurlu

SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla bölge genelinin yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, zamanla kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda beklenen yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgarın batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KARS °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı

MALATYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde batısından başlamak üzere, zamanla bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Siirt çevrelerinde beklenen yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

