Yine aynı manzara! Antalya'da fırtına sonrası defineciler sahile indi

25 Aralık 2024 15:12 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 15:13

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerdir turuncu kod ile uyardığı Antalya'da sağanak ve fırtınanın ardından define avcıları sahillere indi. Antalya'nın dünyaca ünlü sahiline inen 3 define avcısı, sahilde değerli eşya ve madeni para aradı.

Askeri depo olarak kullanılan tarihi Taş Ambarlar'da yangın! Ekipler müdahale ediliyor

Askeri depo olarak kullanılan tarihi Taş Ambarlar'da yangın! Ekipler müdahale ediliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "turuncu" ve "sarı" kod uyarısında bulunduğu Antalya​'da sağanak ve fırtına​ etkisini göstermeye başladı. Dünden beri devam eden yağışlar hayatını olumsuz etkilerken fırtına nedeniyle vatandaşlar sokakta yürümekte dahi zorlandı.

FIRTINA DİNDİ, DEFİNECİLER BELİRDİ

Şiddetli yağış ve dalgalara rağmen dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili​'nde bazı vatandaşlar Meteoroloji'nin "turuncu kod" uyarısına aldırış etmeden ellerinde dedektörlerle dev dalgaların vurduğu sahilde altın, gümüş ve para gibi kıymetli eşyalar aradı.

Arama yapıp sadece madeni para bulan bir vatandaş, yağışa aldırış etmeden neredeyse sahili baştan aşağı taradı.