Meteoroloji turuncu kodla uyarmıştı! Antalya'da fırtına sonrası deniz keyfi

24 Aralık 2024 16:25 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 16:33

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kod ile uyardığı Antalya'da sağanak sonrası güneşli hava etkisini gösterdi. Sahillere akın eden vatandaşlar güneş ve denizin tadını çıkardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 24 Aralık Salı günü için 6 ile turuncu kodlu uyarıda bulundu. Peş peşe uyarıların sıralandığı iller arasında bulunan Antalya​'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yerini güneşli havaya bıraktı. Güneşli havanın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar sahillere akın etti.

DOĞUDA KAR​, ANTALYA'DA DENİZ​ KEYFİ

Her gün denize girme alışkanlığını sürdüren emekli Kimya Mühendisi Mehmet Uçan, “21 yıldır her gün denize geliyorum. Bu yıl 345 gün ile yeni bir rekor kırdım. Bugün fazla açılmadan denize gireceğim. Daha önce bu tür bir havada denize girdiğimde boğulma tehlikesi atlattım, bu yüzden daha temkinliyim. Antalya'da kış yaşanmıyor desek yeridir. Diğer bölgelerde kar varken biz burada denizin tadını çıkarıyoruz. Sağlıklı kalmak için denize girmeyi tavsiye ediyorum” dedi. Sabah saatlerinde etkili olan fırtına ve dev dalgaların ardından sahile gelen Dilek Tunç ise, “Antalya'ya turuncu kod uyarısı yapıldığını görmüştüm. Hastanedeki işlerim bittikten sonra sahile uğradım. Antalya'nın havası gerçekten çok hayret verici. Aralık ayının son günlerindeyiz ve hala güneşin ve denizin keyfini çıkarabiliyoruz” ifadelerini kullandı.