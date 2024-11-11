Meteoroloji uyardı! 2 ilde kar yağışı bekleniyor

11 Kasım 2024 08:41 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 08:49

Rusya üzerinden gelen soğuk hava dalgası Karadeniz üzerinden ülkeye giriş yaptı. Sıcaklıklarda ciddi düşüşler yaşanırken bazı doğu illerinde de kar yağışları başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklama ile 2 il için kar uyarısı verdi.

Meteoroloji yeni hafta hava durumu raporunu yayımladı: Sağanak, kar ve sis bir arada!

Meteoroloji yeni hafta hava durumu raporunu yayımladı: Sağanak, kar ve sis bir arada!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile, Türkiye'nin Rusya üzerinden gelen soğuk hava dalgasından oldukça etkileneceğini bildirdi. Yapılan açıklamanın ardından hava sıcaklıklarında sert düşüşler yaşandı. Bolu, Kastamonu gibi birçok ilin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

2 İL İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI GELDİ

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Erzincan, Erzurum ve çevresinde aralıklı yağmur, yüksek kesimler karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacak. Sabah ve akşam saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.