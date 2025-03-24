Meteoroloji uyardı, 7 ilde yağış bekleniyor! Bayramın ilk günü hava nasıl olacak? 24 Mart hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 24 Mart hava durumu raporunu paylaştı! Değerlendirmelere göre bugün ülke genelinde sıcaklık hissedilir derecede artacak ancak 7 ilde yağış bekleniyor. Ayrıca bayram tatili planlayanlar için de Meteoroloji'den tahminler geldi. Peki bugün hava nasıl olacak? Bayramın ilk günü hava nasıl? İşte tahminler...

Türkiye genelinde ilkbahar havası gitgide daha hissedilir hale geliyor. Meteoroloji'nin son raporlarına göre ülke genelinde bugünden itibaren hava sıcaklıkları ortalama 3-6 derece artacak. Buna karşın 7 ilde yağış beklentisi hakim. Ayrıca Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmin raporuna göre "Bayramın ilk günü hava nasıl olacak?" sorusu da yanıt buldu.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Tahminlere göre, bugün ülkemizin batı kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Edirne, Kırklareli, Bursa, Kütahya, Manisa ve İzmir'in kuzey kesimleri ile Çanakkale çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık hava etkili olacak. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olaylarıyla birlikte pus ve yer yer sis görülebilir. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ riski devam ediyor. Hava sıcaklığının iç ve doğu bölgelerde 3 ila 6 derece artacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ, BUZLANMA VE ZİRAİ DON UYARISI

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek eğimli yamaçlarında çığ riski bulunuyor. İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerekiyor. İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde bu gece zirai don bekleniyor. Çiftçilerin Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarını takip etmeleri önem taşıyor.

BAYRAMIN İLK GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporunu da paylaşırken Ramazan Bayramı'nın ilk gününe ilişkin hava durumu tahminleri de netleşti. Buna göre yurt genelinde bayramın ilk günü yani 30 Mart Pazar günü ülkenin tamamında yağış beklentisi hakim. Yağışların yurdun batı bölgeleri ile Ege ve Akdeniz'e kıyısı olan kentlerde şiddetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının da yağışa bağlı olarak 2-3 derece düşmesi öngörülüyor.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

EDİRNE 21°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL 17°C Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 18°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

KOCAELİ 23°C Parçalı ve çok bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

AFYON 19°C Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 26°C Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 23°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

MANİSA 24°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

ADANA 22°C Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 20°C Parçalı ve çok bulutlu

HATAY 22°C Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 20°C Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ANKARA 20°C Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 19°C Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 22°C Parçalı ve az bulutlu

KONYA 23°C Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

BOLU 20°C Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 23°C Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 15°C Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 20°C Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

AMASYA 22°C Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN 14°C Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 16°C Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 13°C Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ERZURUM 3°C Az bulutlu ve açık

KARS 5°C Az bulutlu ve açık

MALATYA 17°C Az bulutlu ve açık

VAN 7°C Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

DİYARBAKIR 19°C Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 21°C Az bulutlu ve açık

SİİRT 17°C Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 20°C Az bulutlu ve açık

