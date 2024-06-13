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Meteoroloji uyardı! Gök gürültülü sağanak ve dolu geliyor 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
13 Haziran 2024 23:21 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 23:25
Meteoroloji uyardı! Gök gürültülü sağanak ve dolu geliyor 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahmin raporlarında yer alan bilgiye göre, Kırklareli'de gök gürültülü sağanak yağış ve dolu bekleniyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kırklareli'nde beklenen gök gürültülü sağanak yağış ve dolu yağışı uyarısında bulundu.

Yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinde kuzey bölgelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak ve dolu yağışının beklendiği belirtildi.

METEROLOJİ SEL BASKININA KARŞI UYARDI

Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum ile ulaşımda aksamalara yol açabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyarıda bulunuldu. 

Kaynak: TGRT Haber
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