Meteoroloji uyardı! Gök gürültülü sağanak ve dolu geliyor 

13 Haziran 2024 23:21 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 23:25

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kırklareli'nde beklenen gök gürültülü sağanak yağış ve dolu yağışı uyarısında bulundu.

Yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinde kuzey bölgelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak ve dolu yağışının beklendiği belirtildi.

METEROLOJİ SEL BASKININA KARŞI UYARDI

Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum ile ulaşımda aksamalara yol açabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyarıda bulunuldu.