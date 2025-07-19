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 | Bengül Arıca

Meteoroloji uyardı! Hafta sonu plan yapacaklar dikkat! İşte 19 Temmuz 2025 il il hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 19 Temmuz 2025 hava durumu raporunda ülke genelinde yağış ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Kastamonu, Çankırı ve Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İşte 19 Temmuz 2025 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu...

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KAYNAK:
Bengül Arıca
|
GİRİŞ:
19.07.2025
saat ikonu 08:33
|
GÜNCELLEME:
19.07.2025
saat ikonu 08:43

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 Temmuz Cumartesi gününe ilişkin raporunu yayımladı. Rapora göre ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz’in iç ve doğu kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi (Iğdır dışında), Bilecik, Sakarya, Kütahya, Adana, Osmaniye, Mersin, Afyonkarahisar'ın doğusu, Hatay kıyıları ile Edremit Körfezi'nin yerel olmak üzere ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Kastamonu, Çankırı ve Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ankara’nın doğusu, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinde kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

UYARISI: Yağışların, öğle saatlerinden sonra Kastamonu, Çankırı ve Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

UYARISI: Rüzgarın, Ankara’nın doğusu, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinde kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji uyardı! Hafta sonu plan yapacaklar dikkat! İşte 19 Temmuz 2025 il il hava durumu...

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Sakarya ve Bilecik çevreleri ile Edremit Körfezi'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji uyardı! Hafta sonu plan yapacaklar dikkat! İşte 19 Temmuz 2025 il il hava durumu...

EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, Kütahya çevreleri ile Afyonkarahisar'ın doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Adana, Osmaniye ve Mersin çevreleri ile Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, kuzeyi ile sabah saatlerinde geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, kıyıları yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 35°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

Meteoroloji uyardı! Hafta sonu plan yapacaklar dikkat! İşte 19 Temmuz 2025 il il hava durumu...

İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Çankırı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Ankara’nın doğusu, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinde kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği

KONYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ve batısı yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde Kastamonu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji uyardı! Hafta sonu plan yapacaklar dikkat! İşte 19 Temmuz 2025 il il hava durumu...

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeyinin çok bulutlu, bölgenin kuzeyinin (Iğdır dışında) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 40°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji uyardı! Hafta sonu plan yapacaklar dikkat! İşte 19 Temmuz 2025 il il hava durumu...

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 43°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

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