Meteoroloji uyardı! Hafta sonu plan yapacaklar dikkat! İşte 19 Temmuz 2025 il il hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 Temmuz Cumartesi gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz’in iç ve doğu kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi (Iğdır dışında), Bilecik, Sakarya, Kütahya, Adana, Osmaniye, Mersin, Afyonkarahisar'ın doğusu, Hatay kıyıları ile Edremit Körfezi'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Kastamonu, Çankırı ve Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ankara’nın doğusu, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinde kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, öğle saatlerinden sonra Kastamonu, Çankırı ve Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Ankara’nın doğusu, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinde kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Sakarya ve Bilecik çevreleri ile Edremit Körfezi'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, Kütahya çevreleri ile Afyonkarahisar'ın doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Adana, Osmaniye ve Mersin çevreleri ile Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, kuzeyi ile sabah saatlerinde geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, kıyıları yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 35°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Çankırı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Ankara’nın doğusu, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinde kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği
KONYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ve batısı yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde Kastamonu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeyinin çok bulutlu, bölgenin kuzeyinin (Iğdır dışında) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 40°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 43°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 41°C
Az bulutlu ve açık