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 | Banu İriç

Meteoroloji uyardı: Hafta sonu yağmur ve kar beklenen bölgeler belli oldu! İşte 28 Şubat hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu için yağmur ve kar uyarısında bulundu. Birçok bölgede yağış etkisini sürdürürken, özellikle İç Anadolu’nun yüksek kesimleri, Batı Karadeniz’in iç bölgeleri ve Doğu Anadolu’da kar yağışı görülecek. Ayrıca, sis ve buzlanma nedeniyle görüş mesafesinin azalabileceği uyarısında bulunuldu. İşte 28 Şubat Cuma il il hava durumu...

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
28.02.2025
saat ikonu 07:09
|
GÜNCELLEME:
28.02.2025
saat ikonu 07:09

Türkiye genelinde cuma günü parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, birçok bölgede yağış etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, Marmara (Kırklareli hariç), Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Hatay, Samsun, Rize ve Artvin çevrelerinde yağmur ve kar yağışı görülecek.

YAĞIŞ BEKLENEN BÖLGELER

Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de genellikle yağmur ve sağanak beklenirken,
İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Afyonkarahisar, Rize ve Artvin çevreleri ile Toroslar’da karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı etkili olacak.
Doğu Anadolu’nun doğusunda ise hava soğuk ve açık olmasına rağmen, önceki kar yağışları nedeniyle yüksek kesimlerde çığ tehlikesi devam ediyor.

SICAKLIK DEĞİŞMİYOR, SİS VE PUS ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken, özellikle kuzey, iç ve doğu bölgelerde buzlanma, don, pus ve yer yer sis görülecek. Bu durum, sürücüler için görüş mesafesini düşüreceğinden özellikle sabah ve gece saatlerinde dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.
Son günlerdeki kar yağışları nedeniyle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsü oluştuğundan, özellikle yüksek ve dik yamaçlarda çığ riski devam ediyor. Buzlanma ve don olayları, ulaşımda aksamalara yol açabileceğinden sürücüler ve yayalar dikkatli olmalı.
Meteoroloji, hafta sonu yağışların azalacağını ancak pus ve sisin etkili olmaya devam edeceğini bildiriyor. Vatandaşların özellikle sabah ve gece saatlerinde yollarda dikkatli olmaları ve çığ riski bulunan bölgelerde tedbirli olmaları öneriliyor.

HAFTA SONU HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Cumartesi (1 Mart 2025):

Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve sis etkili olacak.
Ege ve Akdeniz’in kıyı kesimlerinde parçalı bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor.
Güneydoğu ve Doğu Anadolu’da ise gece saatlerinde sıcaklıkların sıfırın altına düşmesiyle buzlanma ve don riski devam edecek.


Pazar (2 Mart 2025):

Ülke genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.
Yağışların büyük ölçüde kesilmesiyle birlikte Trakya bölgesinde ve Batı Karadeniz’in yüksek kesimlerinde yer yer pus ve sis görülebilir.
Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması gerekiyor.
Hava sıcaklıklarının mevcut seviyelerini koruması ve hafta başına kadar ılıman seyretmesi bekleniyor. Ancak gece saatlerinde don ve buzlanmaya karşı özellikle doğu ve iç bölgelerde yaşayan vatandaşların tedbirli olması öneriliyor.

BÖLGELERE GÖRE CUMA GÜNÜ HAVA DURUMU

MARMARA: Bölge genelinde çok bulutlu hava hakim olacak, Kırklareli hariç yağmur bekleniyor. İstanbul ve Kocaeli sabah saatlerinde yağışlı.

EGE: Bölge genelinde yağmur etkili olacak, Afyonkarahisar’ın yüksek kesimlerinde kar görülebilir. İç kesimlerde sis ve pus bekleniyor.

AKDENİZ: Batı Akdeniz ve Hatay’da sağanak yağış beklenirken, Toroslar’da karla karışık yağmur görülebilir.

İÇ ANADOLU: Bölge genelinde yağmur, kuzey kesimlerde ve yüksek rakımlarda kar bekleniyor. Sis, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunmalı.

BATI KARADENİZ: İç kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kar bekleniyor. Sis ve buzlanma riski devam ediyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Samsun ve çevresi yağmurlu, Çorum, Rize ve Artvin’de kar bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi var.

DOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli buzlanma ve don bekleniyor. Erzurum, Kars ve Van çevresinde soğuk hava etkili olacak.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak, sis ve pus görülebilir.

Sıkça Sorulan Sorular

İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM NE OLDU?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), baraj doluluk oranlarını düzenli olarak paylaşmaya devam ediyor. İstanbul’daki su durumu hakkında bilgi almak isteyenler, İSKİ’nin resmi açıklamaları üzerinden güncel verileri takip edebiliyor. Şubat ayı sonu itibarıyla, İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 70’in üzerine çıktı.
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