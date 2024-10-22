Meteoroloji uyardı! İki ilçe arasında kuvvetli fırtına

22 Ekim 2024 08:19 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 08:22

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden uyarı geldi. Yapılan uyarıda, Muğla’nın Bodrum ilçesi ile Antalya Kaş arasında kalan denizlerde fırtına beklendiği bildirildi.

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Yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; denizlerimizde Bodrum-Kaş arasında rüzgarın, Salı günü (22.10.2024) gece saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün (22.10.2024) öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Fırtınayla birlikte başta balıkçılarımız ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.