Meteoroloji uyardı, İstanbul kavrulacak!

31 May 2024 20:13 - Güncelleme : 31 May 2024 20:30

Mart sağanakla geldi: Bulutlu ve puslu hava bizi bekliyor! İşte 4 Mart hava durumu tahmini

Mart sağanakla geldi: Bulutlu ve puslu hava bizi bekliyor! İşte 4 Mart hava durumu tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve ülke genelinde sıcaklıkların artacağını bildirdi. Sıcaklık artışı, mevsim normalleri civarında ve üstünde seyredecek.

Önümüzdeki günlerde bazı illerde beklenen en yüksek sıcaklıklar şu şekilde:

İstanbul: 28-32 derece

Edirne: 33-37 derece

Kırklareli: 31-35 derece

Tekirdağ: 26-30 derece

Kocaeli: 31-37 derece

Sakarya: 32-36 derece

Yalova: 27-30 derece

KRONİK HASTALIĞI OLANLAR DİKKAT!

Yetkililer, yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında açık alanda bulunmamaları konusunda dikkatli ve tedbirli olmalarını öneriyor.

Vatandaşların, sağlıklarını korumak adına bu uyarıları dikkate almaları önemle vurgulandı.