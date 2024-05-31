Meteoroloji uyardı, İstanbul kavrulacak!
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
31 May 2024 20:13 - Güncelleme : 31 May 2024 20:30
MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava sıcaklıklarının hafta sonundan itibaren artarak hafta ortasına kadar mevsim normallerinin 6 ila 8 derece üzerine çıkması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve ülke genelinde sıcaklıkların artacağını bildirdi. Sıcaklık artışı, mevsim normalleri civarında ve üstünde seyredecek.
Önümüzdeki günlerde bazı illerde beklenen en yüksek sıcaklıklar şu şekilde:
- İstanbul: 28-32 derece
- Edirne: 33-37 derece
- Kırklareli: 31-35 derece
- Tekirdağ: 26-30 derece
- Kocaeli: 31-37 derece
- Sakarya: 32-36 derece
- Yalova: 27-30 derece
KRONİK HASTALIĞI OLANLAR DİKKAT!
Yetkililer, yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında açık alanda bulunmamaları konusunda dikkatli ve tedbirli olmalarını öneriyor.
Vatandaşların, sağlıklarını korumak adına bu uyarıları dikkate almaları önemle vurgulandı.
Kaynak: TGRT Haber