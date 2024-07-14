Meteoroloji uyardı: Öğleden sonra hava durumuna dikkat! Sel ve heyelan uyarısı yapıldı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14 Temmuz hava durumu raporunu yayımladı. Pazar günü planı yapacak olanlar il il hava durumunda son uyarılara bakmadan harekete geçmesin. Özellikle 3 il için sağanak ve sel uyarısı geldi.
Türkiye temmuz ayında bir yandan kavurucu sıcaklıklarla mücadele ederken bir yandan da aşırı yağışlarla sele maruz kalıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son raporunda özellikle öğleden sonra için Bayburt, Erzurum ve Ardahan için sele ve su baskınlarına kadar yol açabilecek yoğun yağış uyarısı yaptı.
Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Adana, Osmaniye, Ankara, Eskişehir, Sivas, Kayseri, Niğde, Tokat çevreleri, Ordu'nun doğu ilçeleri, Malatya, Konya ve Hatay’ın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.
SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİ ÜZERİNDE
Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güneybatısında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzeyinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 31°C
Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Akdeniz'in doğusunun iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 35°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 34°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 31°C
Parçalı bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ankara, Eskişehir, Kayseri, Sivas ve Niğde çevreleri ile Konya'nın batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Konya'nın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 32°C
Parçalı bulutlu, kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 34°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 32°C
Parçalı bulutlu, kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİVAS °C, 28°C
Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor
BOLU °C, 30°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 32°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 29°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 29°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Tokat çevreleri ve Ordu'nun doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'de yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 35°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ARTVİN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TRABZON °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Malatya'nın batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
KARS °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık