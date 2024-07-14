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Meteoroloji uyardı: Öğleden sonra hava durumuna dikkat! Sel ve heyelan uyarısı yapıldı

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
14 Temmuz 2024 06:00 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 06:02
Meteoroloji uyardı: Öğleden sonra hava durumuna dikkat! Sel ve heyelan uyarısı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14 Temmuz hava durumu raporunu yayımladı. Pazar günü planı yapacak olanlar il il hava durumunda son uyarılara bakmadan harekete geçmesin. Özellikle 3 il için sağanak ve sel uyarısı geldi.

Türkiye temmuz ayında bir yandan kavurucu sıcaklıklarla mücadele ederken bir yandan da aşırı yağışlarla sele maruz kalıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son raporunda özellikle öğleden sonra için Bayburt, Erzurum ve Ardahan için sele ve su baskınlarına kadar yol açabilecek yoğun yağış uyarısı yaptı.

Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Adana, Osmaniye, Ankara, Eskişehir, Sivas, Kayseri, Niğde, Tokat çevreleri, Ordu'nun doğu ilçeleri, Malatya, Konya ve Hatay’ın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.

Meteoroloji uyardı: Öğleden sonra hava durumuna dikkat! Sel ve heyelan uyarısı yapıldı - 1. Resim

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİ ÜZERİNDE

Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji uyardı: Öğleden sonra hava durumuna dikkat! Sel ve heyelan uyarısı yapıldı - 2. Resim

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güneybatısında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzeyinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 31°C
Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Akdeniz'in doğusunun iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 35°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 34°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 31°C
Parçalı bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji uyardı: Öğleden sonra hava durumuna dikkat! Sel ve heyelan uyarısı yapıldı - 3. Resim

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ankara, Eskişehir, Kayseri, Sivas ve Niğde çevreleri ile Konya'nın batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Konya'nın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 32°C
Parçalı bulutlu, kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 34°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 32°C
Parçalı bulutlu, kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 28°C
Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor

BOLU °C, 30°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 32°C
Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 29°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 29°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Tokat çevreleri ve Ordu'nun doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'de yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 35°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ARTVİN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Malatya'nın batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

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Kaynak: tgrthaber.com
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